Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Uzmanların erkeklerde görülen saç dökülmesinin genetik faktörlerle ilişkili olduğunu, vitamin veya demir eksikliğinin de neden olabileceğini söylemektedirler.

NEDEN SAÇLARIMIZ DÖKÜLÜR?

Demir eksikliği

Demir eksikliği saç dökülmesi nedenlerinin başında gelir. Demir eksikliği tespit edildikten sonra gerekli takviye yapılarak kısa sürede tedavi edilebilir.

Tiroit hastalığı

Tiroit hastalarının saç dökülmesi yaşadıkları bilinmektedir. Tiroit hastalıklarında da erken tanı ve tedaviyle saç dökülmesinin büyük ölçüde önüne geçilebilir.

Cerrahi işlemler saç dökülmesine yol açabilir

Cerrahi işlemler, ameliyatlar veya yüksek ateşli hastalıklar geçiren kişilerin saç dökülmesi sorunu yaşadıkları görülmektedir. Kadınlarda doğumdan sonraki aylarda sıkça rastlanabilen saç dökülmesi normal karşılanır. Değişen hormonlar vücutta birçok değişim gösterdiği gibi yoğun saç dökülmesine de neden olabilir. Menopoza girmiş kadınlarda ise menopoz dönemi sonrası saçlarda azalmalar görülebilir.

Bilinçsiz yapılan diyetler

Bilinçsiz, doktor kontrolü dışında yapılan diyetler dengesiz beslenmeye neden olur. Vücudun gerekli vitamini, proteini ve karbonhidratı alamaması sonucu saç dökülmeleri meydana gelebilir. Saçın esas besin maddesi olan Keratin belli başlı proteinlerle alınır. Bu proteinlerin eksik olması halinde saç ana maddesi olan Keratini yeterince alıp salgılayamaz, cansızlaşan saçlar zamanla dökülmeye başlar. Doğru beslenme programı sağlık açısından fazlasıyla önemli olduğu gibi yaşanabilecek saç dökülme problemlerinin de önüne geçilmesinde büyük rol oynar.

Stres saç dökülmesine neden olur

Yoğun stres insan vücudunun her yerine ayrı ayrı zarar verebilir. Fazla stres veya depresyon gibi durumlarda saç dökülmesi yaşanması çok olası bir durumdur. Vücut dengesinin değiştiği stres hormonlarının salgılanmasından dolayı saçların döküldüğü görülmektedir. Saç kıranın da en büyük nedenlerinden biri strestir.

Aşırı saç dökülmesi yaşayanların en kısa sürede bir uzmana gitmeleri ve sebebi saptanan dökülmenin tedavisine başlanmalıdır. Takviye ilaçlar ve vitaminlerle kısa sürede saçlar eski sağlığına kavuşur.

Fazla şampuan değiştirmemeye çalışın!

Herkes kendi saçına uygun şampuan kullanmalıdır. Gereksiz ve fazla şampuan değişimi saçların sağlıksızlaşmasına neden olur ve dökülme görülebilir. Bilmediğiniz saç ürünlerinin kullanılması saçlarınızda geri dönülmesi zor sorunlara yol açabilir.

Saçlarınıza üst üste işlem yaptırmamaya çalışın

Sürekli kuaförde işlem gören saçlar bir süre sonra sağlığını kaybeder ve dökülmeye başlar. Fazla işlem gören saçlar canlılığını kaybeder dökülme dışında saçlarda kopmalar da meydana gelir.

Saçınızı çok gergin toplamayın

Çok sıkı toplanmış saçlar zamanla köklerinden koparak dökülmeye başlar. Biraz rahat olacak şekilde saçların toplanması ve sık sık açılıp kendi haline bırakılması saçların kopmasının ve dökülmesinin önüne geçilebilir.

Saçlarınızın fazla döküldüğünü görüyorsanız mutlaka bir uzman yardımı alıp gerekli testlerinizi yaptırmalısınız.