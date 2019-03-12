Televizyon yemek arkadaşınız olmasın

BUGÜN NELER OLDU

Bahar aylarında, havaların ısınması ve fiziksel aktivitenin artışıyla metabolizmamız hızlanır.Metabolizmanın hızlanması artı bir özelliktir ancak daha sık acıkmalar yaşayabilirsiniz ve farkında olmadan daha fazla yiyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, bahar beslenmesi hakkında tüyolar verdi…Güne kahvaltıyla başlamalısınız.Güneşin daha geç saatlerde batması nedeniyle akşam öğünlerinizin saatlerinin kaymamasına dikkat edin ve ara öğünlerinizi atlamamaya çalışın. Ara öğünleri atlamamak için telefonunuzun alarmını kurabilirsiniz. Ara öğünlerini düzenli yapmanız, kan şekerinizi dengeler ve bir sonraki öğüne çok aç girmenizi önler.Baharda sağlıklı beslenmeyi ekonomik ve lezzetli kılmaya yardımcı olacak harika çeşitlilikte taze meyveler ve sebzeler vardır. Özellikle antioksidan vitaminler olan A, C ve E vitaminlerinden zengin sebze ve meyvelerin tüketilmesi, metabolizmanın hızlanması için gereklidir.Sarı-turuncu sebze meyveler, yumurta sarısı ve süt; A vitamininden zengindir. Tüm taze sebze ve meyveler, özellikle kivi, çilek, brokoli, maydonoz ve kuşkonmaz C vitamininden zenginken; tahıllar, badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler de E vitamininden zengindir.Ancak kuruyemişleri tüketirken miktarına ve kavrulmamış olmasına dikkat etmelisiniz.Hep aynı besinlerin tüketimi ve tek tip beslenme, kilo vermede karşımıza çıkan problemlerden biridir.Mevsimle birlikte gelen sebze-meyve çeşitliliğini sofralarınıza yansıtın. Öğünlerinizde rengarenk salatalara yer vermelisiniz. Salata; lif içeriğinden zengin olduğu için hem tokluk hissi verir, hem de vücut için elzem vitamin ve mineralleri yeteri kadar almanızı sağlar.Öğünleri televizyon karşısındayememeye özen göstermelisiniz.Televizyon karşısında yemek yemek, doyma algısında gecikmeye neden oluyor. Yemekle temiz hava ve güzel bir manzarayı birleştirmek, daha dikkatli ve yavaş yemenizi teşvik eder. Havaların güzelleşmesiyle ailenizle sağlıklı piknikler yapabilirsiniz.Paketli, yüksek şeker ve yağ içeren besinler yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmeye özen göstermelisiniz.Yoğurt, süt, kefir, çiğ kuruyemiş, leblebi ve kuru meyvelere şans verin.BAHAR güneşinin içimizi ısıtmasıyla birlikte açık havada yapılan spor ya da yürüyüş; vücut ağırlığını dengelemeyi ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca gününüzün daha canlı ve enerjik geçmesine de yardımcı olur.Sabah uyandığınızda sindirim sisteminizi de uyandırmak için güne mutlaka bir büyük bardak ılık suyla başlamanız gerekir. Ayrıca havaların ısınmasıyla beraber 2.5-3 litre su içmek, vücudun artan su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacaktır. Alkol ve kafeinli içeceklerden kaçınmalı, yerine bitki çayları ve terle, idrarla birlikte kaybedilen mineralleri vücuda geri kazandırmak için sade maden suyu tüketilmelidir. Su içmek için susamayı beklemeyin, su içmeyi alışkanlık haline getirin. Kış mevsiminde vücutta biriken ödemi atmak için sıvı tüketimine dikkat etmekle beraber tuz tüketimini de sınırlandırmak önemlidir.