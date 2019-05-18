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kalbi koruyan besinleri açıkladı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyleyerek, “Doğal köy tereyağı, az pişmiş yumurta yiyeceksiniz. Doğal zeytinyağı tüketip, bol su içeceksiniz” dedi.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 11:56
Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

"YUMURTA KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR"

Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, "Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli. Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler" ifadelerini kullandı.

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Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı
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