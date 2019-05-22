Protein tozu sağlıklı mı? Protein tozunun yararları ve zararları

Protein tozunun sağlığa hem yararları hem de zararları bulunmaktadır. Protein kas gelişimi için gereklidir. Birçok sporcu ve spor salonu meraklısı, bu içeceklerin güç antrenmanlarından sonra birikmelerine yardımcı olacağına inandıkları için protein tozu karşımı tüketir. 2018 yapılan 49 çalışmanın analizi, bu amaç için protein tozu desteğinin kullanımını desteklemektedir. Araştırma, protein takviyelerinin, ağırlık kaldırma gibi direnç egzersiz eğitimi uygulayan sağlıklı yetişkinlerde kas boyutunu ve gücünü önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir.

Protein takviyesi erkek ve kadınlarda eşit derecede etkiliydi. Bununla birlikte, yaşlı yetişkinler genç insanlardan daha yüksek protein gereksinimlerine sahip olduklarından, etkinlik yaşla birlikte azalabilir.

Ayrıca kan basıncını, toplam kolesterolü ve kardiyovasküler hastalıklar için diğer risk faktörlerini azaltabilir.

Protein tozunun yararları nelerdir? sorusunu 5 ana başlıkta cevaplayan protein tozu destekçisi uzmanlar özetle:

1. Kas Kaybını Önlemeye Yardımcı Olacağını

2. Egzersiz Sonrası Kas Onarımını Destekleyeceğini

3. Kemikleri Güçlendireceğini

4. Vejetaryenler İçin Protein Desteği Sağlayabileceğini

5. Öğünlerinizi Planlamanıza Yardım Edeceğini savunuyorlar.

Aksi görüşü yani kullanımı sakıncalı olabilir diyenlerin önemli 5 argümanı ise şöyle:

1. Vücudu erken yaşlandırdığını

2. Toz kaynaklarının belirsiz olması endişesi

3. Beyinde toksik etki bırakması ve bağımlılık yaratması olasılığı

4. Hayvan iskeletleri ve kullanım süresi dolmuş et ürünlerinden elde edilen protein tozunun sağlıklı olmayacağı görüşü

5. Protein tozunun içerisinde ağır metal kalıntıları bulunabileceği riski

Özellikle yumurta akı en değerli protein kaynaklarının başında geliyor. Beyaz peynirin 100 gramında 30 gr protein var. Organik bir yumurta beyazında 8 gr protein, , A, B, D, E vitaminleri, 300 mg omega 3 ve demir bulunuyor. Ağırlıklı olarak bitkisel besinler ve organik yumurta, peynir ve diğer et ürünleri vücudunuz için gerekli proteini size sağlayacaktır.

Yukarıda iki farklı görüşü argümanlarıyla aktarmaya çalıştık. Karar sizin. Ancak tavsiye olarak Protein tozundan, enerji nektarından ve proteinli sıvıları uzman görüşüne ya da doktorunuza başvurmadan kullanmamanız gerektiğini söyleyebiliriz.