Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > C vitaminin faydaları nelerdir? C vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

C vitaminin faydaları nelerdir? hangi yiyeceklerde bulunur?

, vücut tarafından üretilemeyen temel bir vitamindir. Bununla birlikte, vücudunuzda birçok rolü vardır ve insan sağlığına etkileyici faydaları birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. C vitamini suda çözünür ve portakal, çilek, kivi, biber, brokoli, lahana ve ıspanak gibi birçok meyve ve sebzede bulunur. Peki, C vitamininin faydaları nelerdir? İşte vücudumuzun temel ihtiyacı olan C vitamininin faydaları ve “C vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?” sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 17:04
C vitaminin faydaları nelerdir? C vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

C vitamini günlük olarak insan bedeninin ihtiyaç duyduğu önemli vitaminler arasında yer almaktadır. Peki, C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini bulunan yiyecekleri ve C vitamini faydalarını sizler için derledik. C vitamini için önerilen günlük alım miktarı, kadınlar için 75 mg, erkekler için 90 mg'dır. C vitamininizin gıdalardan alınması genellikle tavsiye edilirken, birçok insan ihtiyaçlarını karşılamak için takviyelere başvurur.

İşte C vitamini takviyesi almanın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları…

C vitamini, vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirebilecek güçlü bir antioksidandır

Antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren moleküllerdir. Bunu hücreleri serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyarak yaparlar.

Serbest radikaller biriktiğinde, birçok kronik hastalıkla bağlantılı olan oksidatif stres olarak bilinen bir durumu destekleyebilir.

Araştırmalar, daha fazla C vitamini tüketmenin kan antioksidan seviyenizi %30'a kadar artırabildiğini gösteriyor.

Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık üçte biri yüksek kan basıncına sahiptir. Yüksek tansiyon sizi, global olarak ölümün önde gelen nedeni olan kalp hastalığı riskine sokar. Araştırmalar, C vitamininin yüksek tansiyonu olan ve olmayanlarda kan basıncının düşmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir hayvan araştırması, bir C vitamini takviyesi almanın, kanı taşıyan kan damarlarının gevşemesine yardımcı olduğunu ve bu da kan basıncı seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu tespit etti.

Ayrıca, 29 insan üzerinde yapılan bir çalışmanın analizi, C vitamini takviyesi almanın sağlıklı yetişkinlerde ortalama sistolik kan basıncını (üst değer) 3.84 mmHg ve diyastolik kan basıncını (düşük değer) 1.48 mmHg düşürdüğünü göstermiştir. Yüksek tansiyonu olan yetişkinlerde, C vitamini takviye edici sistolik kan basıncını 4.85 mmHg ve diyastolik kan basıncını ortalama 1.67 mmHg düşürmüştür

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
C vitaminin faydaları nelerdir? C vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN