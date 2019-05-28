Sahurdan sonra yüksek yastıkla yatın

BUGÜN NELER OLDU

11 Ayın Sultanı olarak adlandırdığımız Ramazan ayında en sık rastlanan sağlık problemleri; sindirim sistemi ve özellikle mideye aittir. Balıklı Rum Hastanesi Cerrahi Servisi Klinik Şefi Op. Dr. Feridun Suat Gökçe, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenin yollarını anlattı... Alışılan yemek düzeninin değişmesiyle mideye ait gastrit, ülser, reflü gibi hastalıklar alevlenir. Oruç tutulurken uzun süreli açlığa bağlı olarak mideden salgılanan asit miktarı artar ve özellikle gastiriti olanlarda yanma, ağrı, kaynama gibi şikayetler belirginleşir. Ülser hastalarında da kaynama ve delinme gibi ciddi yan etkiler oluşabilir. Reflü hastalarında ise iftarda aşırı ve hızlı yemek yenilmesi, sahur sonrası hemen uykuya geçilmesi gibi yanlışlar ağza acı su gelmesi, göğüs arasında yanma, öksürük gibi şikayetlerin belirginleşmesine neden olur.Gastrit ve reflü hastaları Ramazan boyunca şu önerilere dikkat etmeli:İftar yemeğine bir bardak su ve çorba ile başlanmalıdır. 15 dakika ara sonrasında ana yiyeceklere geçilmelidir.Ana öğün miktarı abartılmamalı ve yemekler iyice çiğneyerek ve yavaş yenilmelidir.Çay, kahve, asit ve gazlı içecekler, kızartma, kavurma, nane, domates, ağır tatlılar, baharat ve acılı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.İftar sonrası kısa bir yürüyüş yapılmalıdır.İftar ve sahur arası iki ara öğün yapılmalı ve 2-2.5 lt su tüketilmelidir.Sahurda hafif kahvaltı, çorba veya sebze gibi yiyecekler yenilmelidir. Sahur yemeği yatmadan iki saat önce sonlandırılmalı ve yüksek yastıkta yatılmalıdır.Reflü genelde yemek borusu ile mide arasındaki kapak mekanizması bozukluğu veya daha ileri safhada oluşan mide fıtığı mevcudiyetinde oluşur. Mide fıtığı midenin üst tarafındaki kaslarda zayıflama sonucu yukarı doğru hareket edip göğüs kafesine ilerlemesidir.Reflü hastalarının yaklaşık yüzde 40'ında mide fıtığı görülmektedir.Bu hastalarda hafif reflü şikayetleri medikal tedavi, diyet ve günlük yaşamda kilo verme, sık sık ve az yeme, karın içi basıncı artıran kabızlık ve öksürük gibi etkenlerden kaçınma, yüksek yastıkta yatma gibi önerilere uyularak rahatlatılabilir.Fakat hayat konforunu ileri derece bozan şiddetli reflü durumunda ve uzun süreli reflüye bağlı yemek borusunda kanser öncesi değişiklikler oluşan hastalarda çözüm ameliyattır.Günümüzde reflü ameliyatları laparoskopik yöntemle başarılı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Ameliyatta mide batın içine geri çekilerek bozulmuş olan kapak mekanizması yeniden oluşturulmaktadır.Ameliyat sonrası birinci günde taburcu olunur ve hastalar kısa sürede konforlu bir yaşama kavuşur. Reflü hastalarının bir uzmana danışarak nedenlerin tam ortaya konulması ve kişiye uygun tedavi şekillendirilmesi önemlidir.