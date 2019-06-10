Kanserli hücreleri öldüren bu besinin ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
Belki adını ilk defa duyacağınız bu mucize besinin tadını aslında çok yakından biliyorsunuz. Adı Rutabaga olan şifacı besin şalgamı severlerin bayılacağı bir lezzet. lMucize besin rutabaga, lahana ve şalgam arasında çapraz olarak ortaya çıkan bir kök sebzesidir. Şalgama benzerliği oldukça fazladır. Kökler çeşitli şekillerde yenir ve yapraklar bir yaprak sebzesi olarak yenilebilir. Şalgamın faydaları nasıl çok fazla ise rutabaganın faydaları da saymakla bitmez. İşte mucize besin rutabaganın faydaları...
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:13Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:20
KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
Bu sebzede, kanser büyümesini azaltmak ve vücudu hastalıklardan korumak için çalışan antioksidanlar oldukça yüksektir. Tümör hücrelerinde hücre ölümünü uyardığı bilinen glukozinolatları içerir.