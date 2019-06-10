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Kanserli hücreleri öldüren bu besinin ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Belki adını ilk defa duyacağınız bu mucize besinin tadını aslında çok yakından biliyorsunuz. Adı olan şifacı şalgamı severlerin bayılacağı bir lezzet. lMucize besin rutabaga, lahana ve arasında çapraz olarak ortaya çıkan bir kök sebzesidir. Şalgama benzerliği oldukça fazladır. Kökler çeşitli şekillerde yenir ve yapraklar bir yaprak sebzesi olarak yenilebilir. nasıl çok fazla ise rutabaganın faydaları da saymakla bitmez. İşte rutabaganın faydaları...

Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:20
Kanserli hücreleri öldüren bu besinin ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Bu sebzede, kanser büyümesini azaltmak ve vücudu hastalıklardan korumak için çalışan antioksidanlar oldukça yüksektir. Tümör hücrelerinde hücre ölümünü uyardığı bilinen glukozinolatları içerir.

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Kanserli hücreleri öldüren bu besinin ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
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