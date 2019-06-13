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açtığı kanıtlandı! İşte mucizevi besin...

Hem sağlğını korumak hem de kilo vermek isteyenler için mucizevi bir besin: Samandağ biberi. İlkbaharda yaza geçiş döneminde yetiştirilen samandağ biberinin faydaları saymakla bitmiyor. açmasından yağ yakmasına kadar birçok etkisi bulunan samandağ biberi adeta şifa deposu. İşte samandağ biberi faydaları ve sağlığımız üzerinde etkileri...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 09:34
Damarları açtığı kanıtlandı! İşte mucizevi besin...

KANSER TÜRÜNE KADAR ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

Diyetisyen Zeynep Bilgin, Samandağ biberinin başta metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Bilgin, biberin aynı zamanda mide salgılarını artırdığından midede sindirimi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarından, birçok kanser türüne kadar önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini de dengeliyor.

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Damarları açtığı kanıtlandı! İşte mucizevi besin...
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