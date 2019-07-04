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Diş etleri sürekli kanayanlar dikkat! kanamasının çaresi bu süper !

Birçok insanın ortak sorunlarından biri de hastalıklarından kaynaklanan kanamasıdır. Size diş eti kanamasına mucize gibi bir besinden bahsedeceğiz. Bu mucize çam kozalağı. Çam kozalağının insan sağlığına oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Çam kozalağı suyu özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıklarından, cilt ve diş hastalıklarına kadar sayısız faydası var. Peki bu mucizevi besin, çam kozalağı nasıl tüketilir? Diş eti hastalıklarında ve diş beyazlatmada çam kozalağını nasıl uygulamalıyız? Çam kozalağı reçelinin nelerdir? Çam kozalağı suyu nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevapları ve şifalı besin çam kozalağı ile ilgili bilmeniz gereken her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 12:49
Diş etleri sürekli kanayanlar dikkat! Diş eti kanamasının çaresi bu süper besin!

Milyonlarca çeşidi olan çam ağacında yetişen kozalakların insan sağlığına faydası var. Uzak doğuda tıbbı tedavide sıklıkla kullanılan çam kozalağı hakkında çoğu kimse süs eşyası yapar. Dekor amaçlı kullanılan çam kozalağı kış aylarında üst solunum yolları hastalıklarında doğal tedavi olarak tüketilir.

Genellikle yeşil halinde kullanılan kozalaklar vitamin ve mineral bakımından zengindir. İçeriğinde verimli bir toprak kadar madde taşıyan kozalaklar sadece kaynatılarak değil öğütülerek de tüketilir.

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Diş etleri sürekli kanayanlar dikkat! Diş eti kanamasının çaresi bu süper besin!
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