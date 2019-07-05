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11 yaşında hayatının kabusunu yaşamıştı... dünya markalarını peşinde koşturuyor!

Hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri başına geldi ama bu aynı zamanda onun şansı oldu... Şimdilerde iki oğlu ve eşi ile mutlu bir hayat süren Philadelphialı dünya markalarını peşinden koşturuyor. Tessa Snyder, daha 11 yaşındayken kemik kanserine yakalandı. bir bacağını kaybetti ama yaşama sevincini hiç yitirmedi. İşte Tessa Snyder'ın ...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 11:54
11 yaşında hayatının kabusunu yaşamıştı... Tessa Snyder dünya markalarını peşinde koşturuyor!

29 yaşında Philadelphialı 'in hayatı ilham verecek cinsten..

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11 yaşında hayatının kabusunu yaşamıştı... Tessa Snyder dünya markalarını peşinde koşturuyor!
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