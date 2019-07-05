Haberler
>
Sağlık Haberleri
>
11 yaşında hayatının kabusunu yaşamıştı... Tessa Snyder dünya markalarını peşinde koşturuyor!
11 yaşında hayatının kabusunu yaşamıştı... Tessa Snyder dünya markalarını peşinde koşturuyor!
Hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri başına geldi ama bu aynı zamanda onun şansı oldu... Şimdilerde iki oğlu ve eşi ile mutlu bir hayat süren Philadelphialı mankenTessa Snyder dünya markalarını peşinden koşturuyor. Tessa Snyder, daha 11 yaşındayken kemik kanserine yakalandı. Talihsiz kadın bir bacağını kaybetti ama yaşama sevincini hiç yitirmedi. İşte Tessa Snyder'ın ilham veren hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:48Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 11:54