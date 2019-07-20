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Kalbini seven bu besinleri yer! İşte kalbi koruyan ve adeta listesi...

Kalbini seven birazdan sıralayacağımız bu besinleri bol bol yer... Size öyle besinlerden bahsedeceğiz ki adeta ömür uzatıyorlar. Doğanın bize şifacı olarak gönderdiği bu besinlerin birçok faydası bulunuyor. Peki özellikle kalp sağlığını koruyan neler? hiç kuşkusuz birçok hastalığın önlenmesinde de önemli. Kalp sağlığını korumada yardımcı etkenlerin başında ise sağlıklı beslenme geliyor. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Sağlıklı beslenmek için hangi besinin nasıl faydalı olduğunu, bilmeniz çok önemli. Örneğin hayatın devamlılığı için vazgeçilmez organların başında gelen kalp sağlığı için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? nelerdir? İşte ve adeta ...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 11:34
Kalbini seven bu besinleri yer! İşte kalbi koruyan besinler ve adeta ömür uzatan besinler listesi...

Kalbinizi seviyorsanız bol bol tüketmeniz gereken 43 gıda! İşte adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve faydalı...

ZEYTİNYAĞI

LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

BROKOLİ

B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.

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Kalbini seven bu besinleri yer! İşte kalbi koruyan besinler ve adeta ömür uzatan besinler listesi...
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