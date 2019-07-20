Kalbini seven bu besinleri yer! İşte kalbi koruyan besinler ve adeta ömür uzatan besinler listesi...

Kalbinizi seviyorsanız bol bol tüketmeniz gereken 43 gıda! İşte adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve faydalı...

ZEYTİNYAĞI

LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

BROKOLİ

B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.