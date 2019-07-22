Aman dikkat! Resmen salça görünümünde yabancı madde!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ta bunlardan biri. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş hemen hemen her gıdanın için çeşitli nedenlerle konulan gıda katkı maddeleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulundu. Dr. Aktaş, "Gıda katkı maddeleri çeşitli amaçlarla gıdanın içine konulmuş normalde içinde bulunmayan maddelerdir. Raf ömrünü uzatmak, belli bir lezzeti tutturmak veya tat bağımlılığı yapmak için kullanılıyor. İnsanlar o ürünü tükettiklerinde başka bir ürünü yemesinler diye içine katıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın gıda katkı maddeleri ile ilgili uyarıları...