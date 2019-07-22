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Aman dikkat! Resmen görünümünde yabancı madde!

Marketten en çok aldığımız hazır gıdaların başında gelir . Peki aldığınız şey gerçekten salça mı? Salçada hile yapılır mı? Salçada hile nasıl yapılır? Evde yapılan salçanın daha sağlıklı olduğunu vurgulayan uzmanlar sık sık ucuza alınan salçalar konusunda uyarılarda bulunuyor. Fitoterapi Uzmanı 'ta bunlardan biri. hemen hemen her gıdanın için çeşitli nedenlerle konulan hakkında tüketicilere uyarılarda bulundu. Dr. Aktaş, " katkı maddeleri çeşitli amaçlarla gıdanın içine konulmuş normalde içinde bulunmayan maddelerdir. , belli bir lezzeti tutturmak veya için kullanılıyor. İnsanlar o ürünü tükettiklerinde başka bir ürünü yemesinler diye içine katıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın gıda katkı maddeleri ile ilgili uyarıları...

Giriş Tarihi: 22.7.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 17:23
Aman dikkat! Resmen salça görünümünde yabancı madde!

Fitoterapi Uzmanı 'ta bunlardan biri. hemen hemen her gıdanın için çeşitli nedenlerle konulan hakkında tüketicilere uyarılarda bulundu. Dr. Aktaş, " katkı maddeleri çeşitli amaçlarla gıdanın içine konulmuş normalde içinde bulunmayan maddelerdir. , belli bir lezzeti tutturmak veya için kullanılıyor. İnsanlar o ürünü tükettiklerinde başka bir ürünü yemesinler diye içine katıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın gıda katkı maddeleri ile ilgili uyarıları...

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Aman dikkat! Resmen salça görünümünde yabancı madde!
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