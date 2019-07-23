Karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir? Karaciğer yağlanması belirtileri…

Karaciğer yağlanması neredeyse her 5 kişiden birinde görülebilecek bir rahatsızlıktır. Vücutta bulunan hücrelerinden yağ seviyesinin gereğinden fazla yukarılara çıkmasıyla oluşan karaciğer yağlanması genellikle sağlıksız ve düzensiz beslenme, aşırı alkol sigara tüketimi, vücudun olması gereken kilolardan daha fazla kilolarda olması neden olur. Bu yazımızda Sabah.com.tr olarak Karaciğer yağlanmasının edenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık…

KARACİĞER YAĞLANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması nedenleri;

Sağlıksız beslenme

Düzensiz beslenme ve yaşam tarzı

Aşırı kilo

Alkol tüketimi

Sigara tüketimi

Yüksek miktarda kolestrol

İnsülin direncinin vücut değerlerinin üstünde olması

Yukarıda belirtilen özellikler Karaciğer yağlanmasının başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Peki, Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

İlk başlarda vücutta herhangi bir şekilde kendini göstermeyen karaciğer yağlanması, ileri boyutlara ulaştığı takdir de vücutta aşırı kilo kaybı, halsizlik, isteksizlik gibi yaşam belirtilerini etkiler.

Peki, Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının birçok belirtisi vardır. En belirgin belirtilerinden birisi karaciğerin yağlanması sonucunda ağırlığının artması ve alt karına uyguladığı baskıdan dolayı karın ağrısına neden olmasıdır. Bir diğer belirti ise ani kilo kaybıdır. Kilo kaybı ile beraber güçsüzlük, halsizlik ve unutkanlık da ortaya çıkabilir. Cilt yüzeyinde ani deformasyon, ciltte kızarma, sivilcelenme, akne gibi rahatsızlıklar karaciğer yağlanması belirtisi olabilir. Terleme durumunda ter kokusunun ve nefesin çok ağır kokması, iştahsızlık ve fiziksel zayıflık, gözlerde kızarıklık ve sararma, hafızada bulanıklık, vücudun aniden sıcaklaması, erkeklerde genişlemiş göğüsler, avuç içlerinin kızarması ve mide bulantısı, karaciğer yağlanması belirtilerindendir.