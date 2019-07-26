Aloe vera nasıl kullanılır? Aloe vera jel yüze nasıl uygulanır?

Aloe vera jelini parmak uçlarınızla nazikçe uygulayın. Yüzünüzdeki aloe vera jeli tam olarak yararlanmak için hafifçe kurulayın. Yüzünüze derinlemesine masaj yapmanıza gerek yok. Eğer jel çok fazla emilirse, ters etkiye neden olabilir ve yüzünüzün kurumasına neden olabilir.

Sadece ince bir jel tabaka kullanın. Üzerine çökmeye gerek yok. Ekstra kalın bir katman herhangi bir ek fayda sağlamaz.

En iyi sonuçlar için, aloe vera jeli yüzünüzde yaklaşık 10 dakika bırakın, daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Saf aloe vera jeli cildinizde çok uzun süre kalırsa kuruma etkisi olabilir.

Yüzünüzü günde iki kez aloe vera jeli ile temizleyin. Aloe vera jeli, doğru kullanıldığı zaman hem yüz temizleyicilerin hem de nemlendiricilerin yerini alabilir. Sabahları ve akşamları cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. Soğuk suyla durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

Yüzünüzdeki cildi, özellikle de gözlerinizin etrafındaki hassas cildi ovalamaktan kaçının. Bu cildinize zarar verebilir ve zayıflatabilir.

Yağlı cildi nemlendirmek için nemlendirici yüz fırçalayın. Cildiniz yağlı ve akneye eğilimli ise, geleneksel nemlendiricilerin sadece cildinizin kırılma eğilimini kötüleştirdiğini görebilirsiniz. Cildinize sağlıklı nem sağlarken, gözeneklerinizi tıkayabilecek ölü cilt hücrelerini nazikçe temizleyen güçlü bir ovalama için kahverengi şekeri ve aloe vera jelini birleştirin.

Bu fırçalamayı yapmak için avucunuzun içine az miktarda kahverengi şeker dökün. Aloe vera jelini ilave ederek şekere iyice nemlendirin.

Hassas cildi doğrudan gözünüzün çevresinden uzak tutarak karışımı tüm yüzünüze eşit şekilde yayın. 1 ila 2 dakika nazikçe masaj yapın, sonra soğuk suyla durulayın ve cildinizi kurulayın.

Bu fırçalamayı haftada en az iki kez veya gerektiği şekilde kullanın. Cildiniz aşırı yağlanırsa kullanmayı bırakın.



