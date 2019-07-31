Diş Etleriniz ile Eklemlerinizin Sağlığı Birbirine Bağlı Olabilir!

İltihaplı eklem hastalıklarından olan romatoid artrit (RA) ile diş eti rahatsızlıkları arasında, biyolojik bir bağlantı olduğunu söyleyen Periodontoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Aykol Şahin, diş eti hastalığı olan kişilerde romatoid artritin daha sık görülebileceğini belirtti.

Diş eti hastalıkları; ağız içerisinde bulunan mikroorganizmalara, vücudun verdiği iltihabi yanıt sonucu oluşmaktadır. Bu iltihabi yanıt, kişiden kişiye ve o kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Romatoid artrit ise; genetik olarak yatkın bireylerde, çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan, el ve ayak eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri tutan, kronik, iltihaplı bir romatizmadır.