C vitamini nedir, ne işe yarar? C vitamini nelerde bulunur?

C vitamininin sağlığımız için büyük bir önemi vardır. Bu vitamin vücudumuz tarafından üretilmez ancak dışarıdan bazı besinler sayesinde alınabilir. Özellikle C vitamini eksikliği olan kişiler "C vitamini hangi besinlerde var?" ve "C vitamini görevleri nelerdir?" sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizde…

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini; bakteriyel enfeksiyonun önlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür. Kanayan diş etlerini; yanıkları, yaraları iyileştirme de etkilidir.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Demir eksikliğini önler ve beyaz kan hücrelerinin işlevini arttırır. Doku onarımına fayda sağlar. Cilde ise büyük ölçüde faydaları vardır.

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Portakal

Kavun

Greyfurt

Karnabahar

Brokoli

Çilek

Maydanoz

Biber çeşitleri

Turp

Limon

Ananas

Karalahana

Taze fasulye

Bezelye

Soğan

Kuşburnu

Rezene

Yaban Mersini

Papaya

Portakalda 20 miligram, Kırmızı biberde 190 miligram, yeşil biberde 150 miligram, kivi 90 miligram, çilekde 60 miligram, ıspanakda 30 miligram, üzümde 10 miligram, havuçta 10 miligram, muzda 10 miligram, limonda 40 miligram, greyfurtta 30 miligram C vitamini vardır. Vücudumuz; kıkırdak, kolajen ve kas oluşturabilmek için C vitaminine ihtiyaç duyar. Kemiklerin, derinin, kan damarlarının oluşumundan ve korunmasından sorumludur.Yeterli C vitamini almak için portakal, mandalina, limon gibi meyveleri ve lahana, kırmızıbiber, ıspanak gibi sebzelere diyet programınızda sıklıkla yer vermelisiniz. Doktorunuz tarafından sizde C vitamin eksikliği tespit edildiyse doktorunuza danıştıktan sonra C vitamin takviyeleri kullanabilirsiniz