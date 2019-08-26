D vitamini eksikliği bakın nasıl ortaya çıkıyor

Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, yaptığı açıklamada, D vitamininin önceleri özellikle kas-iskelet sağlığı için önemli bir vitamin olarak görüldüğünü ancak her geçen gün artan bilimsel çalışmalarla etkilerinin çok daha kapsamlı olduğunun anlaşıldığını aktardı.

D vitamininin vücutta etki göstermesinde kilit rolü oynayan reseptörlerin (algılayıcı) hemen hemen tüm vücut dokularında tespit edildiğini vurgulayan Kıskaç, "Günümüzde D vitamini eksikliğinin diyabet, hipertansiyon, kalp-damar, psikiyatrik, romatizmal hastalıklar, astım, bağışıklık yetmezliği, raşitizm, bazı enfeksiyon hastalıkları, osteoporoz ve hatta birçok kanser türüyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur." şeklinde konuştu.

"D VİTAMİNİN YÜZDE 90'I GÜNEŞ IŞINLARI ARACILIĞIYLA ÜRETİLİR"

Kıskaç, normal koşullar altında vücutta bulunan D vitamininin yaklaşık yüzde 90'ının derinin üst kısmında güneş ışınları aracılığıyla üretildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, yeterli güneş ışığıyla temas sağlanmazsa sadece gıdalarla alınan D vitamininin yeterli olmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaldı ki tüketilen gıdaların da vitamin ve mineral içeriklerinin yıllar içerisinde düştüğünü de üzülerek görmekteyiz. D vitamini vücudumuzda yaz aylarında, öğlen saatlerinde, açık tenli kişilerde ve güneş koruyucu krem kullanmayanlarda daha fazla üretilmektedir. Yüksek faktörlü güneş kremleri ciddi şekilde D vitamini üretimini azaltmaktadır.

D vitamini eksiliği özellikle kapalı ortamlarda çalışmak zorunda olan kişilerde daha sık görülmektedir. 2017'de yayınlanan birçok çalışmanın derlendiği bir meta-analizde, ofis gibi kapalı alanda çalışanlarda yüzde 90'lara varan D vitamini yetersizliği saptanmıştır. Yine vardiyalı çalışanlarda ve özellikle gece vardiyası şeklinde çalışmak zorunda olan kişilerde D vitamini yetersizliği çok yüksek oranda görülmektedir. Özellikle plaza benzeri ortamlarda çalışanların doktorlarına başvurarak D vitamini düzeylerine baktırmalarını önermekteyiz. D vitamini eksikliği tespit edilenlerde doktor kontrolünde uygun tedaviye başlanmalıdır."

Öte yandan D vitamini tedavisinin kontrolsüz ve sınırsız uygulanabilecek bir tedavi olmadığını vurgulayan Kıskaç, D vitamininin aşırı ve uzun süreli kullanımında yağ dokusunda depolanarak "D vitamini zehirlenmesi"ne yol açtığını söyledi.

Kıskaç, "D vitamini zehirlenmesi hayati tehdit edebilecek kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu yüzden mutlaka doktorunuzun kontrolü ve önerileri doğrultusunda kullanmanızı önermekteyiz." ifadelerini kullandı.