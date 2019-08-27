Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı hakkında bilmeniz gerekenler!

Boyun fıtığı, diğer bütün fıtıklar gibi hastanın şiddetli ağrı çekmesine yol açar. Bu durum kişilerin hayat kalitesini düşürür hatta boyun ve bel gibi fıtıkların tedavi edilmemesi halinde çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Boyun fıtığı şüphesi olanların en kısa zamanda uzman bir doktora muayene olması şarttır. Peki, Boyun fıtığı nedir? Belirtileri nelerdir?

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığı olan hastaların en önemli şikayeti ağrı oluyor. Hastalığın başlangıç döneminde ağrı boyunda hissediliyor. Bazen başa ve sırta doğru da yayılabiliyor. Daha sonra kollara giden sinirlere olan baskıyla beraber kollarda, parmaklara kadar inen ağrı ve uyuşmalar ile ortaya çıkıyor. Bir süre sonra sinirin baskı altında kalmasına bağlı olarak kuvvet azalması başlıyor. Tedavi edilmeyen ileri olgularda ise, omurilik baskı altında kalınca bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi oldukça tehlikeli bir döneme giriliyor. Hastaların hekimlere anlattığı belirtiler çok tipik olarak bu ağrıyı tarif ediyor.

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Omurganın boyun kısmı, boyun omuru olarak adlandırılan yedi adet kemikten oluşuyor. Omurların arasında da, boynun hareketlerini sağlayan "disk"ler yer alıyor. Diskler, içerdiği su ve kollajen yapı sayesinde omurga, yani kemiklerin üzerine binen yükü azaltıyor. Aynı zamanda, iki kemik dokunun birbirine temas etmesini de engelliyor. Yaş ilerledikçe veya genç hastalarda boyun yeterince korunmadığı için, disk dokusu suyunu kaybedip daha sert bir hale geliyor. Vücudun yükünü taşıyan bu disk dokusu dejenere olduğu zaman "boyun fıtığı" hastalığı başlıyor. Bu fıtıklar iki şekilde gelişebiliyor. Gençlerde diskin dış kısmındaki küçük yırtıklardan, içteki yumuşak kısım dışarı çıkıyor. Yaşlılarda ise omur yapısı bozulduğu için, omurlar üzerinde küçük kemik çıkıntıları meydana geliyor. İçteki yumuşak yapının veya kemiklerin normal yapısının bozulması sonrasında ise omurilik veya kola giden sinirlerin üzerine baskı yapmasıyla hastanın şikayetleri başlıyor.