Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Alerjik hastalıkların görülmesinde en sık karşılaşılan mevsimler sonbahar ve ilkbahardır. Yaz aylarının bitmesi ile birlikte sonbahara girecek olmamız bahar alerjisi olanları tetiklediği gibi alerji kapmamak adına da dikkat edilmesi gerekiyor. Havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturduğu polenlerin bazı maddeler yayması sebebiyle oluşan bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Bahar alerjisinin tedavisi var mı?

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bahar alerjisinin belirtileri arasında;

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma nöbetleri,

Sulu burun akıntısı,

Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

Koku ve tat duyularında azalma,

Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

Yorgunluk,

Algılama güçlüğü,

Uyku bozukluğu ,

Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Haftada 4 günden az ya da 4 haftadan daha kısa süren alerjik rinit semptomlarının olması aralıklı alerjik rinit olarak, haftada 4 günden daha fazla veya 4 haftadan daha fazla süren alerik rinit semptomlarının olması kalıcı alerjik rinit olarak tanımlanır.

Alerjik rinit her yaşta görülebilmekle birlikte en sık başlangıç yaşı çocukluktan erişkin döneme geçildiği yıllar olarak görülmektedir. Alerjik rinitli hastalarda yaklaşık %50 pozitif aile hikayesi vardır. Hem anne hem de babada alerjik rinit olan çocukların %68'i 10 yaşından önce, %85'i de 20 yaşından önce ilk alerji bulgularını vermişlerdir. Alerji bulgularının kaybolması olasılığı %10 civarında olup sadece hastalığın hafif formlarında görülür.

BAHAR ALERJİSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.