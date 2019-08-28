Sahte ve ucuz lenslerde büyük tehlike!

Kontakt lens kullanımda öncelikle hijyene dikkat etmeliyiz diyen Dr. Erhan Yılmazkurt özellikle doktor önerisi olmadan kesinlikle kontakt lens kullanılmamalı uyarısında bulundu. Dr. Erhan Yılmazkurt gözün çapına uygun, yapısına uygun lensin bir göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılan ayrıntılı muayenesi sonucu verilen reçete ile alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaçak satılan lensler yani korsan lens gözün yapısına uymayabilir gözün üzerinde tahriş ve çizme yapabilir. Özellikle hijyen olmayan lensler gözde büyük sorunlar yaratabilir diyen Dr. Erhan Yılmazkurt sözlerine şöyle devam etti:

Lens kullanımında nelere dikkat edilmeli? Sahte ve ucuz lenslerde tehlike!

LENS KULLANIMINDA HANGİ YANLIŞLAR YAPILIYOR?

Özellikle farklı göz rengine sahip olmak isteyenlerin kullandığı lenslerde gelişi güzel alınmamalı bunların da uzman doktorun kontrolü ile kullanılması gerektiğini vurgulayan Dr. Yılmazkurt "Nasıl bir başkasının diş fırçasını kullanmıyorsak, bir başkasının kullandığı kontakt lensi de kullanmamalıyız" dedi.

Dr. Yılmazkurt "Hijyen olmayan, sağlıksız sahte kompakt lens kullanımları gözde enfeksiyon gibi ciddi sonuçlara neden olabilir bu da gözde görme yetisini kaybetmeye kadar gidebilir" uyarısında bulundu.