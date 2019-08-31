Lifin faydaları nelerdir? Daha uzun bir yaşam ve daha mutlu hayat için daha fazla lif tüketin!

Günlük beslenme alışkanlıklarında en çok ihmal edilen besinler arasında lifler yer alıyor. Uzmanlar lif tüketimi konusunda uyarılarda bulundukça vatandaşlar da "lifin faydaları nelerdir ve lif neye iyi gelir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bilim adamları uzun zamandır lif yemenin sağlık için iyi olduğunu biliyorlar. Yıllar önce, İrlandalı hekim (ve fiber meraklısı) Denis Burkitt, "Amerika kabız bir ulus… küçük taburelerden geçerseniz büyük hastanelere sahip olmak zorundasınız" demişti.

Amerikalı yetişkinler, Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin günlük tavsiyelerine rağmen, herhangi bir günde yalnızca 15 gram lif yiyorlar:

Kadınlar için 25 gram, 50 yaşından büyük ise 21 gram

Erkekler için 38 gram, 50 yaşın üzerinde ise 30 gram

2017 yılında yapılan bir çalışmada, fiberin öneminin bağırsak mikroplarımızın önemi ile yakından ilişkili olduğu bulunmuştur. Uygun bir lif diyeti kelimenin tam anlamıyla beslenir ve bu bakterilerin gelişmesini sağlar. Sırayla, sayıca ve çeşitte artarlar. Bağırsaklarımızda ne kadar mikrop bulunursa, mukus duvarı kalınlaşır ve vücudumuz ile yoğun bakteri popülasyonumuz arasındaki bariyer daha güçlü olur.

MEYVE VE SEBZELER HER ZAMAN ARKADAŞINIZDIR

Lif doğal olarak bütün meyve ve sebzelerde bulunur. Bu bileşenleri günlük rejiminize ekleyerek gerçekten yanlış gidemezsiniz. Aslında, bir araştırma, basitçe her yemekten önce bir elma yemenin sağlık açısından önemli faydaları olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Yumurta ve sucuk gibi çoğu geleneksel kahvaltı yiyeceklerinde lif bulunmaz. Yulaf ezmesi veya tam tahıl gevreği yiyerek lifi gününüzün ilk öğününe dahil edin. Ayrıca normal beslenme programınıza bir parça meyve de ekleyebilirsiniz.