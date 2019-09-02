Mucize besin fındığı bu şekilde tüketirseniz öyle bir faydası var ki... Dövülmüş fındığın faydaları şaşırtıyor!

Mucize besin olarak adlandırılan fındığın birçok faydası var ama bu bambaşka... Fındık, ülkemizde oldukça fazla retilen hatta birçok ülkeye ihracatı yapılan milli bir besinimizdir. Yağından da faydalandığımız fındık büyük küçük herkesin severek tükettiği bir besin. Peki fındığı nasıl tüketmeliyiz? Kuru yemiş olarak tüketilen fındığın kavrulması aslında uzmanların tavsiye ettiği bir şey değil. Ne kadar lezzeti daha da katlansada fındığı çiğ tüketmek en sağlıklısı. Dövülmüş fındığın faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte süper besin fındığın insan vücuduna faydaları...
Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:23Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 11:30
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren fındık, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor.