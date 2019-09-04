Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! D vitamini eksikliği belirtileri...

eksikliği bakın neye sebep oluyor! D vitamini eksikliği ...

"Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözünün doğruluğu gün geçtikçe yeni çalışmalarla destekleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamininin eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Uz. Dr. Aytaç Karadağ, eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 09:51
D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! D vitamini eksikliği belirtileri...

GÜNEŞTEN DOĞRU FAYDALANIN

Güneşin zararlı ışınlarının çeşitli cilt hastalıklarına sebep olduğu bilinse de güneşten tamamen kaçınmak da birçok sorununa yol açabilmektedir. Türkiye güneş gören bir iklime sahip olmasına rağmen çalışmalarda özellikle doğu illerinde % 90 oranında eksikliği görülmektedir. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamininin % 90'ı güneş ışığıyla, % 10'u gıdalarla alınabilmektedir. Bu nedenle sadece uygun beslenmek D vitamini ihtiyacını karşılayamamaktadır.

D vitamini oluşturabilecek UV-B ışınları 11.00 - 15.00 saatleri arasında yeryüzüne indiği için, en faydalı zaman dilimi bu aralıktadır. Bu saatlerde koruyucu faktör kullanmadan 30 dakika tüm vücut olarak güneşlenildiğinde 20 bin ünite, sadece yüz, diz altı bacaklar ve eller olarak güneşlenildiğinde ise 3 bin ünite D vitamini alınabilmektedir. D vitamini yağda eriyebilme özelliğine sahip olduğu için vücutta depolanabilmekte ve kış aylarında düzeyi yavaşça azalmaktadır. UV-A olarak adlandırılan sabah ve akşamüzeri güneş ışınlarının ise D vitamini üretimine katkısı olmadığı gibi üretilen vitaminin yapısını da bozabilmektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
D vitamini eksikliği bakın neye sebep oluyor! D vitamini eksikliği belirtileri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN