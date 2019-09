Her 4 saniyede 1 kişi ölüyor! Sepsis hastalığı nedir? Kimler risk altında?

Sepsis hastalığı her 4 saniyede 1 kişinin ölümüne sebep veren oldukça ciddi bir hastalıktır. Özellikle çoğu hastalık gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde kendini gösteren bu hastalık herkeste oluşabilir. Her yıl 13 eylül tarihinde Sepsis farkındalık günü yapılmaktadır. Peki, Sepsis nedir? Belirtileri nelerdir? İşte Sepsis hastalığı hakkında detaylar…

SEPSİS NEDİR?

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen bir klinik tablo olarak tanımlandığını söyledi.

SEPSİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1,2 milyon çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Meşe, toplum kökenli sepsisin önlenmesinde el hijyeninin önem taşıdığını, temiz ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması, yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme ve özellikle risk grubunda yer alan kişilerin aşılanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Sepsis bazı belirti ve bulgularla belirlenebilir:

Sersemlik ve geveleyerek konuşma

Aşırı titreme

Kas ağrısı

AteşŞiddetli nefes darlığı

Gün boyu idrar yapamama

Solgun, benekli, rengi değişmiş cilt

Ölecekmiş gibi hissetme

Enfeksiyonların birçoğu sepsise yol açabilir. Bunlar arasında zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, deri veya yara enfeksiyonları ya da menenjit gibi yaygın olarak görülen enfeksiyonlar vardır. Grip, sıtma, dank humması, sarı humma ve ebola gibi enfeksiyon hastalıklarının tümü sepsis ile sonuçlanabilir.

Sepsise neden olan enfeksiyonların %80'inden fazlası hastane dışında kazanılır. Herkes sepsis olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler risk altındadır. Bunlar 60 yaş üzerindeki erişkinler, 1 yaş altındaki çocuklar, kronik akciğer, karaciğer, kalp hastalığı olan kişiler, şeker (diyabet) ya da AIDS hastalığı olanlar veya dalağı olmayan kişilerdir.