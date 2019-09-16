Çocuklarda kamburluğu önlemenin 5 altın kuralı

KAMBURLUK YAPISAL YA DA DURUŞ KAYNAKLI OLABİLİR

Normal bir omurgada, omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde "torakal kifoz" adı verilen ılımlı bir yuvarlaklaşma ve bel bölgesinde ise "lomber lordoz" denilen bunun tersi bir eğrilik mevcuttur. Omurganın anatomik yapısına göre gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu iki eğrilik gereklidir. Normal bir sırt 1 ve 12'inci omurlar arasında yer alır, 15 ile 45 derece arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki yuvarlaklaşma 45 derecenin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır ve postural veya yapısal olarak sınıflandırılır.