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Çocuklarda kamburluğu önlemenin 5 altın kuralı

olarak da bilinen kifoz, omurganın öne doğru eğilmesi olarak tanımlanıyor. Omurgaya yandan bakıldığında anatomik olarak özellikle sırt bölgesinde ters eğrilik şeklinde kendini gösteren kifoz, her zaman bir hastalık olarak kabul edilmiyor ve duruş bozukluğundan da kaynaklanabiliyor. Genellikle çocuklarda fizik kondisyonunun yetersiz olmasıyla ilişkilendirilen bu durum, çocukla aile arasında sosyal sorunlara da yol açabiliyor. Ortopedi Omurga Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, kifoz ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 16:56
Çocuklarda kamburluğu önlemenin 5 altın kuralı

KAMBURLUK YAPISAL YA DA DURUŞ KAYNAKLI OLABİLİR

Normal bir omurgada, omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde "" adı verilen ılımlı bir yuvarlaklaşma ve bel bölgesinde ise "lomber lordoz" denilen bunun tersi bir eğrilik mevcuttur. Omurganın anatomik yapısına göre gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu iki eğrilik gereklidir. Normal bir sırt 1 ve 12'inci omurlar arasında yer alır, 15 ile 45 derece arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki yuvarlaklaşma 45 derecenin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır ve postural veya yapısal olarak sınıflandırılır.

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Çocuklarda kamburluğu önlemenin 5 altın kuralı
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