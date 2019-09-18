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tıkanıklığına yol açan 4 neden

Şüphesiz sağlıklı olmak hepimizin istediği bir şey. Tabii sağlıklı nefes almak da öyle. Sağlıklı ve düzgün nefes almanın yolu ise fonksiyonlarını tamamen yerine getiren bir buruna sahip olmaktan geçiyor. , solunum yollarımızın ilk kapısı. Fakat günümüzde her iki kişiden biri sonucunu doğuran, yani hava geçişine engel olan geçici veya kalıcı burun problemine sahip. Burun tıkanıklığı durumu yaşayanların bu sorunu kalıcı olarak çözmektense genellikle geçici yöntemlere başvurduklarını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şahin, kronik burun tıkanıklığıın ilerleyen süreçte kronik , sırasında ölüm riski, depresyon, problemleri ve gibi çok ciddi hastalıkları tetikleyebildiğine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 11:53
Burun tıkanıklığına yol açan 4 neden

HAYAT KALİTESİNİ TEMELDEN ETKİLİYOR

Oksijen solunumu yapan tüm canlılar için yaşama devam etmenin en kritik koşulu yeterli solunum yapabilmek. Oksijen azlığı ruh ve beden sağlığımızda beklenmedik sorunlar görülmesine neden olabiliyor. Solunum yollarımızın ana kapısı ise burnumuz. Dolayısıyla burnumuzu tıkayan herhangi bir durum yaşam kalitemizi temelden etkileyebiliyor. Horlama, , kronik , yetersiz oksijen alımına bağlı olarak kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesi ve daha az efor harcayarak yapabileceği işler için daha fazla efor sarf etmek zorunda kalması gibi fiziksel problemlerin yanı sıra mutsuzluk ve depresyon gibi ruh sağlığını ilgilendiren sorunlar da sağlıksız nefes almaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

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Burun tıkanıklığına yol açan 4 neden
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