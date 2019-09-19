Frengi ne demek? Frengi (bel soğukluğu) belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Frengi hastalığı belirtileri oldukça fazla olan bir hastalıktır. Hastalığın evrelerine göre belirtiler de farklılık gösterir. Aynı zamanda adı bel soğukluğu olarak da bilinmektedir. Sifiliz olarak da anılan hastalık cinsel yollarla bulaşmaktadır. Aynı zamanda anne sütü ile bebeğe bulaşma olasılığı da vardır. Sifiliz tedavisi mümkün ve doğru antibiyotik tüketimi gerektiren bir hastalıktır. Peki, Frengi ne demek? Frengi belirtileri nelerdir? Bel soğukluğu nasıl tedavi edilir? İşte detaylar….

FRENGİ NE DEMEK?

Bel soğukluğunun, diğer adıyla frenginin tıbbi adı sifiliz ya da sifilistir. Bel soğukluğu, treponema pallidum adlı mikrobun yol açtığı sistemik bir hastalıktır. Tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarları beraberinde getirerek ölüme neden olur. Tüm dünyada yaygın olarak görülür. Erken tedavi edildiği takdirde kesin iyileşme sağlanan bir hastalık olmasına rağmen, tedavisiz olgularda ilerleyerek hayatı tehdit edebilen ciddi komplikasyonlara ve iç organ tutulumlarına neden olabilir. Bel soğukluğu HIV enfeksiyonunun bulaşmasını da kolaylaştırır.

FRENGİ (BEL SOĞUKLUĞU) NASIL BULAŞIR?

Sifilizin başlıca bulaşma yolu cinsel yolla bulaşmadır. Bulaşmada derideki taze lezyonların sızıntıları,meni ve vajina salgısı gibi vücut sıvıları önemlidir. İkinci önemli bulaşma yolu ise, anneden bebeğe geçiş yoludur. Bebek mikrobu anne karnında kapabileceği gibi doğum esnasında doğum kanalından da alabilir. Bel soğukluğu (frengi) kan transfüzyonu esnasında da bulaşabilir. Ancak kan nakli yolu ile bulaşma çok nadirdir. Çünkü günümüzde tüm donörler, bel soğukluğu açısından taranmaktadır. Ayrıca sifiliz mikrobu, kan bankası depolama şartlarında 24 saatten fazla yaşayamaz. Sifilizli bir hastanın eşyalarını kullanmak da hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Uyuşturucu bağımlılarında ortak iğne kullanımı sonucu hastalık bulaşabilir. Enfeksiyonun ilk yılı çok bulaşıcı olup %90 geçiş mümkündür, daha sonra bulaşıcılık giderek azalır ve dördüncü yılın sonunda genelde bulaşıcılık kalmaz.

FRENGİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sifiliz korunmasız cinsel temasta bulunan herkeste ve her yaşta görülebilir. Sifilizin en sık görüldüğü kişiler şu şekilde sıralanabilir;

Hasta kişiler ile cinsel temasta bulunanlar,

Birden fazla cinsel partneri olanlar,

Korunmasız cinsel ilişkide bulunanlar,

Sifilis lezyonlarına dokunan kişiler,

Başka cinsel yolla bulaşan hastalığı olan kişiler.

FRENGİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İsilik tarzında,

Ciltte küçük lekeler tarzında,

Kasık bölgesi ve genital bölgede siğiller şeklinde,

Ağızda üzeri beyaz plaklar şeklinde,

Bozuk para büyüklüğünde batık plaklar şeklinde,

Avuç içi ve ayak tabanında hafif kabarık döküntüler şeklinde olabilir.

Hastalığın evresine göre belirtiler de değişiklik gösterir.