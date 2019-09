C vitamini nedir? Fazla C vitamini almanın yan etkileri ve zararları

Bazı uzmanlar C vitamini takviyelerinin, gıdalarda bulunan C vitamini ile elde edilebileceklerin ötesinde faydalar sağladığını iddia ediyor. İnsanların C vitamini takviyesi almasının en yaygın nedenlerinden biri, soğuk algınlığının önlenmesine yardımcı oldukları fikridir. Bununla birlikte, birçok takviye hap, bazı durumlarda istenmeyen yan etkilere neden olabilecek aşırı miktarda vitamin içerir.

C vitamini suda çözünür bir vitamindir. Yağda çözünen vitaminlerin aksine, suda çözünen vitaminler vücutta depolanmaz.

Bunun yerine, tükettiğiniz C vitamini vücut sıvıları ile dokularınıza taşınır ve herhangi bir ilave idrarla atılır. Vücudunuz C vitamini deposunu oluşturmadığı veya kendi başına üretmediğinden günlük olarak C vitamini bakımından zengin olan yiyecekleri tüketmeniz önemlidir.

Bununla birlikte, yüksek miktarda C vitamini takviyesi, sindirim sıkıntısı ve böbrek taşları gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bunun nedeni, vücudunuzu normalden daha büyük dozlarda bu vitamininin aşırı dozuyla aşırı yüklerseniz, potansiyel olarak aşırı doz semptomlarına yol açacak şekilde birikmeye başlayacağıdır.

Çoğu insan için C vitamini takviyesi almanın gereksiz olduğuna dikkat etmek önemlidir, çünkü taze meyveler, özellikle meyve ve sebzeler yiyerek kolayca yiyebilirsiniz.

C vitamini alımının en sık görülen yan etkisi sindirim sıkıntısıdır. Genel olarak, bu yan etkiler C vitamini içeren besinleri yemekten değil, vitamini takviye şeklinde almaktan kaynaklanır. C vitamini, demir emilimini arttırdığı bilinmektedir. Bitkisel gıdalarda bulunan, hem demiri olmayan demir ile bağlanma özelliğine sahiptir. Heme dışı demir, vücudunuz tarafından hayvansal ürünlerde bulunan demir cinsi olan heme demiri kadar verimli bir şekilde emilmez. C vitamini, demiri olmayan demir ile bağlanır ve vücudunuzun emmesini kolaylaştırır. Bu, özellikle demirin çoğunu bitki bazlı yiyeceklerden alan kişiler için önemli bir fonksiyondur.