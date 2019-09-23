Dostlarımızı da kanserden kaybediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ile birlikte ilk kez Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi VETEXPO 2019'a imza attı. Üç gün süren kongreye, dokuz tanesi yurt dışından katılan yabancı hekim olmak üzere 38 öğretim üyesi sunum yaptı. Üniversite yerleşkesinde ise uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Arslan, hayvanlarda artan hastalıklar ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi…İnsanlarda olduğu hayvanlarda da giderek karmaşıklaşan bir hastalık tablosu var. Çevre, artık insanlara olduğu gibi onlara da zarar veriyor.İstanbul'daki hekimler daha çok kediköpek veterinerliği yaptığı için bununla karşılaşıyorlar ama kanatlılarda da, büyükbaşta da hastalıklar arttı.Çevre kirliliği, plastik ambalaj kullanımı, pestisitler, yabani otlar, kimyasallar; bunlar bize hastalık tablosu olarak dönüyor.Veteriner hekimliğini, hastalıklarla mücadele yönünde geliştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki tüm teknolojileri, yöntemleri ve ilaçları burada da kullanmamız gerekiyor.Hayvanlarımız için de ultrason, MR, çok farklı biyokimyasal, hematolojik analizleri yapan tüm cihazlar mevcut. Ama bizim hayvanlarımızı rutin muayenehaneye götürmek gibi bir alışkanlığımız yok. Aşı veya başka bir şey için gittiğinde ortaya çıkıyor ya da bir semptom gösterdiğinde ya da metabolizması bozulup da dışarıya vurursa hekime gidiliyor; o zaman da geç kalmış olunuyor.Hayvanlarda aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka hekime götürün:Normal davranışlarının dışına çıkıyorsa,Sizinle keyifle oynadığı saatlerde oynamıyorsa,Kendi vücudunu dinliyorsa,Sürekli uyuyorsa,Bazı bölgelerine dokununca irrite oluyorsa, aşırı tepki gösteriyorsa,İştahı bozulmuşsa,Dışkılamada sorun varsa,İnlemeye başladıysa, titreme varsa,Göz bebeklerinde normal zamanda farklılık varsa. Ülkemizde özellikle kanser vakaları çok arttı. Çevre kirlenmesine maruz kalmaları, değişik hastalık etkenlerinin artışına bağlı olarak kanser vakalarında bir artış gözlüyoruz.SAĞLIKLI hayvanı belirleyecek olan hekimdir. Sahiplenseniz de, satın da alsanız mutlaka bunları sorgulayın:Hayvanın sağlıklı olduğunu bilip alın.Karnesini sorun, aşısını, tedavilerini görün.Petshoptan hayvan alırken, oradaki veteriner hekimin kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edin.Doğaya özlem duyunca, sıkıldığımızda hayvan alıyoruz. Ama bu yanlış. Onların zamanından ya da sağlık harcamalarından kısmamalıyız. Bilinçli olmalıyız. Aldığımız andan itibaren ailenin bir ferdi gibi düşünmek gerekiyor.Hayvanların sağlık denetlemesini tarım-orman il müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri yapar. Hekimlik açısından da bir hata varsa hekimler odası denetler. Herhangi bir şey yaşarsanız bu kurumlara şikayette bulunun.