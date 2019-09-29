Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bu hata kansere sebep oluyor!

Bu hata kansere sebep oluyor!

Günlük hayatta yaptığımız birçok hata kansere davetiye çıkarıyor. Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, bazıları daha dayanıklı ve daha duyarlı olmakla beraber tüm yağların yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye varan sonuçları olan trans yağlara dönüşebildiğini bildirdi. İşte trans yağların vücuda verdiği zararlar…

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 11:15
Bu hata kansere sebep oluyor!

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, yaptığı açıklamada, iyi huylu kolesterolü düşürüp, kötü huylu kolesterolü yükselten ve böylelikle kalp hastalıklarına neden olan trans yağların aynı zamanda farklı ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hata kansere sebep oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN