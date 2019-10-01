Gözden hastalık teşhisi yapıyor

BEL VE BOYUN FITIĞI

Dağıstanlı biyoenerji ve manuel terapi uzmanı Ayşet Şarifova, bel-boyun fıtığı, kireçlenme, eklem rahatsızlıkları ve daha birçok hastalığı sıra dışı bir yöntemle teşhis edip, şifa dağıtıyor. Şarifova, biyoenerji, manuel tedavi ve bitkisel tedavi yöntemlerini bir arada kullanarak, hastalıkları iyileştiriyor. Uyguladığı üçlü tedavi ile kısa kısa süre içerisinde hastaların ağrılardan kurtularak kaliteli bir hayat yaşamalarına yardımcı olan Şarifova'nın merkezinden yolu geçen insanlar arasında spor, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlü isimler bulunuyor.

YÜZLERCE HASTAYA ŞİFA DAĞITIYOR

Fatih'teki Biyoenerji Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sıra dışı bir yöntemle hastaların gözlerinin içine bakıp, gözbebeklerinden teşhis eden, hatta deyim yerindeyse gözlerden MR çeken Şarifova, bugüne kadar yüzlerce kişiye şifa dağıttı. Biyoenerji yeteneğini ise küçük yaşlarında vücuduna yapışan metaller sayesinde keşfetti. Enerjisinin fazlalığından dolayı hep hasta olduğu için biyoenerji alanına yönelen Şarifova, modern tıp eğitimi alarak hemşire oldu. Şarifova'nın hocaları ondaki yüksek enerjiyi fark ederek Moskova Biyoenerji Tıp Akademisi'ne yönlendirdi. Buradaki eğitiminin ardından memleketi Dağıstan'a dönerek, yüzlerce hastaya şifa dağıttı. Talep üzerine 20 yıl önce İstanbul'a geldi. Gözlerden hastalık teşhisi ve biyoenerji yöntemi Amerika, İngiltere, Uzakdoğu ülkelerinde bir çok merkezde kullanılırken, Osmanlı'da da kullanılan bir şifa yöntemiydi.

KİREÇLENME VE EKLEM RAHATSIZLIKLARINA KESİN TEDAVİ

Şarifova, "İnsanların gözlerine bakarak bütün hastalıkları ve eğilimli olduğu rahatsızlıkları görüyorum. Bu işin eğitimini aldım. Göz bebekleri bize her türlü hastalığı ele veriyor. Daha sonra biyoenerji, rahatsızlık bulunan bölgenin iyileşmesini kolaylaştırıcı rol oynuyor. Manuel terapi ile de iskelet sistemindeki mekanik problemleri gideriyorum. Bu iki yöntemle sıkıntısından büyük ölçüde kurtulan hastaya daha sonra da herhangi bir alet kullanmadan egzersiz öneriyorum. Bu da bel boyun fıtığı, kireçlenme, eklem rahatsızlıkları olan hastaların kalıcı şekilde sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor" dedi.

HAYATA OLUMLU BAKIN

Şarifova, bu üçlü yöntemini uygulamadaki amacını ise şöyle anlatıyor: "Biz insanların tam anlamıyla sağlıklarına kavuşmalarını arzu ediyoruz. Yoksa geçici bir rahatlık yaşayıp tekrar eski durumlarına dönerler. Biyoenerji, manuel terapi ve egzersiz, kalıcı iyileşmenin anahtarı."

Şarifova bir de şu tavsiyede bulunuyor: "Düzenli, sağlıklı bir yaşam için sabah erkenden müzik eşliğinde hareket edilmeli. Duş alınmalı ve güzel bir kahvaltı yapılmalı. Akşam geç saatte yemek yememeli. Öfke, üzüntü insanın vücuduna zarar verir. Dışarıda ve evdeki stres birbiriyle birleşiyorsa rahatsızlıklar oluşur. Bunun için hayata olumlu bakın!" Şarifova, uyguladığı yöntem ve insanlara yönelik sağlıklı yaşam önerilerini www.aysetsarifova.com adlı sitede de paylaşıyor.