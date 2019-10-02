Kızının karaciğer dokusuyla hayata tutundu!

Tarım işçisi olarak çalışan Halil Fırat, 7 yıl önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Fırat'a karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu ve organ nakline ihtiyaç olduğu belirtildi. Bunun üzerine organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden ailenin en büyük kızı Sariye Fırat'ın karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi.

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ!

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, kızından aldıkları karaciğer dokusunu, 6 saat süren operasyon ile Halil Fırat'ta nakletti. Halit Fırat, kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunduğunu belirterek kendisini ameliyat eden doktorlarla teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler yaşadığını anlatan Fırat, "Ben tarım işçisi olarak çalışıyorum. Yıllardır bu hastalığım dolayısıyla zor günler geçiriyordum. Doktor, karaciğer naklinin yapılması gerektiğini söyleyince kızım hiç tereddüt etmeden ciğerini bana verdi. Çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi

YIL İÇİNDEKİ 25. NAKİL!

HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, ekibiyle bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karaciğer nakillerinin 25'incisini Halit Fırat'a yaptıklarını belirtti. Hastane altyapısı ve ekiplerinin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.