En iyi ilaç kahkaha

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Hiç durup düşündünüz mü en son ne zaman kahkaha atarak güldünüz? Bir tıp doktoru tarafından geliştirilen, beden ve ruh sağlığını iyileştiren bir teknik olan kahkaha eğitimi, tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye'de de ilgi görüyor. Türkiye'nin sayılı kahkaha liderlerinden kahkaha eğitmeni ve dünya kahkaha elçisi Selda Susal Saatçi, özellikle hastalıkların tedavisinde yararlanılan kahkaha eğitimiyle ilgili bilgiler verdi…Ruhsal ve bedensel faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olan kahkaha eğitimi, bir tıp doktoru olan Dr. Madan Kataria tarafından 1995 yılında geliştirildi. Gülme, grup içerisinde göz kontağı kurmak suretiyle ve çocuksu oyunlar aracılığı ile fiziksel bir egzersiz olarak başlatılıyor ve genellikle 45-60 saniye içerisinde gerçek kahkahaya dönüşüyor. Beyin, sahte ve gerçek kahkahayı birbirinden ayırt edemiyor. O yüzden kahkaha sadece fiziksel bir aktivite olarak sürdürülse bile (sahte kahkaha), aynı fizyolojik ve psikolojik faydalardan yararlanılıyor. Bilimsel olarak sağlığa faydalarından yararlanmak için, kahkahanın günlük en az 10-15 dakika sürmesi gerekir. Kahkaha, daha fazla mutluluk hormonunun salgılanmasını tetikleyerek, kişilerin kendini daha neşeli ve enerjik hissetmesini sağlıyor. Bununla birlikte kahkaha, başta 'stres kaynaklı' olmak üzere, birçok hastalıkla mücadeleye etkin destek veriyor.Maryland Üniversitesi ve Tıp Merkezi'nde, kalp alanında önde gelen araştırmacılardan Dr. Michael Miller'ın yaptığı çalışmalar, kahkahanın kan damarlarını açarak, kan dolaşımını desteklediğini ve kan basıncını azalttığını ortaya koyuyor.Günlük bir doz kahkaha, kolesterolü azaltıyor, kan dolaşımını artırıyor ve böylelikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarını önlemek için iyi bir yöntem olarak değerlendiriliyor.Slovenya'daki Maribor Üniverisitesi'nde yapılan araştırmalar, kahkaha egzersizlerinin açlık ve tokluk kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Kahkaha egzersizleri, pankreasa olan kan akışını artırıyor, bu da insülin üretimini iyileştiriyor.Kahkaha egzersizleri, duygusal travmaların çözülmesine, hastaların daha olumlu duygu durumuna geçmesine yardımcı oluyor. Morali yükselen hastalar, kanser ile daha kolay başa çıkabiliyor.Kahkaha, net oksijen alımını ve nefes alma kapasitesini artırarak alerjik bronşit ve astım hastalarına fayda sağlıyor. Bronşlardaki balgamın temizlenmesine yardımcı oluyor.Gülmek, bedenin ürettiği doğal bir ağrı kesici olan endorfin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, gülmenin acı eşiğini yükselttiğini ortaya koydu.Stanford Üniversitesi'nden Dr. William Fry, kahkahanın kalp atışını hızlandırdığını ve solunum yolu enfeksiyonlarında azalmaya neden olduğunu kanıtladı.Kahkaha atmak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Gülmek, kortizol ve epinefrin gibi stres hormonlarının seviyesini düşürüyor.Kahkaha atarken sadece yüz kaslarımız çalışmıyor. Kahkaha, en iyi kardiyo çalışmalarından biri. 10 dakikalık kahkaha eğitimi, 30 dakika kürek çekmeye eşdeğer.