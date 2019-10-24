Göğüs ağrısının 5 önemli nedeni! (Her göğüs ağrısı kalp krizini düşündürmesin!)

Göğüs ağrısının kalp hastalığının yanı sıra ciddi akciğer hastalıklarının da ilk habercisi olabileceği uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy, "Bu nedenle eğer belirgin başka bir sebebi yoksa ve ağrı, şiddeti azalmadan bir haftadan uzun sürmüşse, en yakın zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yaşamsal öneme sahip" diyor.

Peki hangi etkenler göğsümüzde ağrı gelişmesine yol açıyor? Dr. Dikensoy, göğüs ağrısının altında yatan 5 önemli nedeni şöyle aktarıyor: