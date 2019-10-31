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çaylarını tüketirken dikkat!

Sonbaharla birlikte başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere birçok hastalık kolayca kapımızı çalabiliyor. Her dönem kendini yenileyen bakteri ve virüsler hastalıkları daha uzun ve ağır geçirmemize neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, sonbaharda bağışıklığınızı güçlendirecek 6 doğal karışımı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:50
Bitki çaylarını tüketirken dikkat!

ZENCEFİL

Soğuk algınlığı ve ateş gibi şikayetlerde doğal bir şifa kaynağı. Kan şekerini dengelemeye, ödem gidermeye, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, mide kramplarını azaltmaya yardım ediyor. Taze zencefili kabuk tarçın, portakal kabuğu ve karanfil ile hazırlayarak tüketebilirsiniz.

ZENCEFİLİN TÜKETİLMEMESİ GEREKEN DURUMLAR:

Sedef veya safra kesesi hastalığında yüksek miktarda zencefil tüketimi kanamaya neden olacağından dikkatli olunmalı. Zencefil tüketiminin anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğine yönelik de birçok çalışma bulunuyor. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların fonksiyonunu engellediğinden, aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza veya diyetisyeninize mutlaka danışın.

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Bitki çaylarını tüketirken dikkat!
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