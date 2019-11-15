Dünya Sağlık Örgütü bu konuda uyardı! Evinizde varsa hemen atın

Ağır metal zehirlenmesinin son yıllarda hızla arttığına değinen Aile Hekimi Uzm. Dr. Semih Gökart, araştırmalara göre ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inde son 10 yıl içinde ağır metallere bağlı sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

DNA HASARINA NEDEN OLABİLİYOR

Çocuk ve yaşlılarda tablonun daha hızlı ve ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Semih Gökart, "Bu maddeler, dokularda birikerek kronik hasarlara yol açabileceği gibi, akut zehirlenmelerden sorumlu olabilirler. DNA hasarına da neden olabildikleri için kanseri de tetikleyebiliyor. Daha çok beyin ve böbreklerde birikmeye meyillidirler ve hücrelerin, organların, sistemlerin normal işlevini bozarak ağır hasarlara uğratabilirler" diye konuştu.