AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Öğretmenlerimiz, yarınlarımız  adına en güzel umudumuzdur

İl Başkanı Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında öğretmenliğin, insanlığın kadim tarihi içinde en eski, en saygın ve en hayati meslek olduğunu ifade eden Şenocak, "Öğretmenlik, meslekten öte bir makamdır. Aynı zamanda bütün mesleklerin ortaya çıkmasına kaynaklık eden ana bir okul hüviyetindedir. Mevkisi ne olursa olsun, herkes, en azından bir öğretmenin rahle-i tedrisinden geçmiş, bir yol göstericinin ışığıyla aydınlanmıştır." dedi.

Başkan Şenocak mesajını şöyle sürdürdü: "Bilginin en önemli sermaye, refah ve zenginlik kaynağı haline geldiği bu çağda, öğretmenlerimizin görev ve sorumluluğu daha da artmıştır. Her biri birer fedakârlık örneği olan öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlere yaslanarak çocuklarımızı bilginin evrenselliğine taşıması, aydınlık yarınlar adına en güzel umudumuzdur. Öğretmenlerimiz, bir yandan geçmişi öğretirken, bir yandan da geleceği inşa ederler.

Bizim kadim medeniyetimizde öğretmenliğin çok özel bir yeri vardır. Yüce kitabımız "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" der. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) "Alimin mürekkebi şehitlerin kanı kadar hürmete layıktır. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, üçüncüsü olma, helak olursun." gibi birçok sözüyle, ilmin ve öğreticilerin ne kadar üstün bir değer olduğunu beyan etmiştir.

Bizim medeniyet değerlerimiz, bilgi kadar bilginin ahlakını da önemser ve değerli bulur. Değer üretmeyen, ahlaka dönüşmeyen bir bilgi, insan hayatına teknolojik açıdan bazı kolaylıklar sağlasa da, insani değerler dünyasının içine sürüklendiği anlam krizinin çözümüne hiçbir katkı sağlayamaz.

AHLAK, ERDEM VE İRFAN

Günümüz dünyası, ahlaktan, erdemden ve irfandan yoksun kuru bilginin, insanlığa huzur ve mutluluk yerine yıkım ve acılar getirdiğini her gün yaşayarak görüyor. Bugün insanlık bilgi çağının sağladığı bütün avantajlara rağmen acılar, savaşlar, haksızlıklar, adaletsizlikler ve anlam krizleri içinde bunalıyorsa, bunda, değerlerden uzaklaşmış, ahlak ve ruhtan yoksunlaşmış, bencillik ve duyarsızlığa mahkûm edilmiş anlayışların rolü vardır.

Öğretmenlerimizin bilgi yanında değerler açısından da toplumu yönlendirmede çok önemli bir işlev gördüğü, her türlü tartışmanın üstünde bir hakikattir. Bu bilinçle, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin mutluluğunun toplum olarak hepimizin mutluluğu anlamına geldiğine her zaman içtenlikle inandık ve inanıyoruz.



24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimiz gibi, şehit öğretmenlerimizi de rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Gerekirse en zor şartlarda fedakârca görev yaparak yeni nesilleri bilgiyle ve irfanla buluşturan bütün öğretmenlerimize en kalbi saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyor, başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla tebrik ediyorum."



"ÖĞRETMENLER ÖLMEZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ayrıca Öğretmenler Günü münasebetiyle sosyal medyada anlamlı bir video paylaştı. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlere ithaf edilen video, "Ülkemizin her yerinde umutlar yeşersin diye canlarını ortaya koyan tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yarınlarımızın umudu öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun." ifadeleriyle paylaşıldı.