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kalp krizine yol açıyor...

arasında en yaygın olarak görünenlerden birisi de tıp literatüründe ateroskleroz olarak adlandırılan damar sertliğidir. Özellikle 40’lı yaşları geçen bireylerde görülme sıklığının arttığını ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyen aşamalarda bir çözümünün bulunmadığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Cenal, hakkında tüm detayları sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:17
Damar sertliği kalp krizine yol açıyor...

DAMAR SERTLİĞİ (ATEROSKLEROZ) NEDİR?

Sağlıklı bireylerin esnektir ve bu yapısı sayesinde damarlarda kimi zaman bir genişleme ya da daralma söz konusudur. Bu sayede kanın akış hızı ve buna benzer durumların kontrol altında tutulması sağlanır. Damar sertliğine sahip kişilerde ise damar duvarlarında ve bağ dokusu oluşumunun artması sonucunda bir yaşanır ve sertleşme medyana gelir. Sertleşen bölümlerden iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları da zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölüm gibi ciddi sonuçları da beraberinde getirebilir. Genellikle felç, ve buna benzer ölüme sebebiyet veren durumların başında temel nedenin olduğu tespit edilmiştir.

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Damar sertliği kalp krizine yol açıyor...
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