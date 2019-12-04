Damar sertliği kalp krizine yol açıyor...

DAMAR SERTLİĞİ (ATEROSKLEROZ) NEDİR?

Sağlıklı bireylerin damar yapısı esnektir ve bu yapısı sayesinde damarlarda kimi zaman bir genişleme ya da daralma söz konusudur. Bu sayede kanın akış hızı ve buna benzer durumların kontrol altında tutulması sağlanır. Damar sertliğine sahip kişilerde ise damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve bağ dokusu oluşumunun artması sonucunda bir esneklik kaybı yaşanır ve sertleşme medyana gelir. Sertleşen bölümlerden iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları da zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölüm gibi ciddi sonuçları da beraberinde getirebilir. Genellikle felç, kalp krizi ve buna benzer ölüme sebebiyet veren durumların başında temel nedenin damar sertliği olduğu tespit edilmiştir.