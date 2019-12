0 Kan grubu olanlar nasıl beslenmeli?

O Kan gruplarının kanı diğer kan gruplarına göre sıvıdır. Bu özellik kan grubu O'ları kalp krizine karşı korur. Güçlü dayanıklı ,öz güveni yüksek,cesaretli,sezgileri oldukça güçlü ve Allah vergisi iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar. Yaşamın tadını en iyi çıkaran ,dünya nimetlerinden faydalanmayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Hayatı tıpkı bir melodi gibi yaşarlar.Bulundukları ortamı güzelleştirirler.Kendileri ve doğa ile çok iyi anlaşırlar.Kimseyle ters düşmeden olumlu ilişkiler kurmayı her zaman başarırlar.

Amaç edindikleri her şeyi büyük uğraşlara kalkışmadan kolayca ulaşırlar.Başarılarındaki en büyük sır kendi ve dış dünyaya karşı barışık olmalarıdır.Modaya ,havaya,zamana,ana hemen uyuverirler. Her daim olumlu,gururlu,aktif,enerji dolu,risk almayı seven ,ortama kolay adapte olan,hissettiklerini kolayca karşıya aktarabilen,zarif,asla boyun eğmeyi sevmeyen kişilik özellikleri vardır.Asla umutsuz değillerdir.Çok güçlü liderlik özellikleri vardır,son derece dikkatli,son derece iyilik severlerdir.

NE YEMELİ NE YEMEMELİ

Vücut yakıtları proteindir.

Yaşamları boyunca protein kaynaklı beslenmeye ve spora ihtiyaçları vardır.

Sindirim sistemleri çok dayanıklıdır fakat mideleri çok asit ürettiğinden dolayı yaşamları boyunca proteine ihtiyaçları vardır.Ayrıca eti kendi yağı ile tüketmelerinde fayda vardır.

Tahıllardan ve süt ürünlerinden ,mısır ve ürünlerinden uzak durmaları gerekir.

Tahıllar kanı yoğunlaştırır ve vücutta asit oranını arttırır bu durum kilo almalarını hızlandırır.

Süt ürünleri vücutlarında balgam oluşmasını sağlar. Bu durum Romatizmal hastalıklar,akciğer hastalıkları ve vücutta enfeksiyon oluşmasını sağlar.

O kan gruplarının mide yapısının asidik olması kasları ve vücut sıvılarını da asidik yapar yapılması gereken en etkili yol fiziksel aktivitedir.

O kan gruplarının baş düşmanı buğday ve ürünleridir.Bu hiçbir zaman tüketmeyecekleri anlamı taşımaz fakat asla her gün ekmek yiyemezler.

Beyaz greyfurt O kan grupları için oldukça şifalıdır. Mevsiminde bol bol tüketiniz.

YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR

O kan gruplarının kanı sıvı olduğu için kanamayla ilgili problemler yaşayabilirler.Bu konuda dikkatli olmalısınız.Bu durumu önlemek için K vit zengin besinler tüketmelisiniz.(karalahana,marul,brokoli,ıspanak ,yumurta sarısı,pazı yaprağı vs)

O kan grubu kişilerde troid bezi yavaş çalışır.Bu durumda hormonal sistemi ve böbrek üstü bezini etkileyerek metebolizmayı yavaşlatır,vücutta ödem oluşturur ve kilo alımını hızlandırır.Kilo alımı arttıkça kan dolaşımını etkiler ve tansiyon dengesizliklerine neden olur.

Protein az tüketildiği zaman asit seviyeleri dahada yükselir.Bu durum mide hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar.(reflü,hazımsızlık,ekşime,yanma,gaz,geğirme,kabızlık vs)

Süt ürünleri ve tahıldan ağırlıklı beslenmek sizi alerjik ve bakteri enfeksiyonlarını tetikler.

Crohn hastalığı,kolit,astım,bahar nezlesi,kabızlık,mide ülseri,mide kanseri,kronik bademcik iltihabı,vajinal akıntı,romatizmal hastalıklara yatkınlıkları vardır.

Kan grubunuza göre beslenerek ,yaşam şeklinizi değiştirerek bu hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz.

FAYDALI OLAN YİYECEKLER

Et ürünleri: Dana,sığır,koyun eti ve yabani hayvan eti(biraz yağlı olabilir),balık,taze köy yumurtası.

Yağlar: Zeytinyağı,keten yağı,ceviz yağı,hayvani yağlar,(iç yağı/kuyruk yağı)

Sebzeler: Enginar,karalahana,brokoli,hindiba,marul,ıspanak,roka,maydanoz,pazı,her yeşil yapraklı sebze,turp(bilhassa kara turp),kırmızı pancar,soğan,sarımsak,kabak,balkabağı.

Meyveler: İncir,üzüm(bilhassa kara üzüm) erik,mürdüm eriği,kiraz,vişne,greyfurt ve suyu,karadut,karpuz,mango.

Baharatlar: Ceviz,kavrulmamış kabak çekirdeği,kırmızı pul biber, zencefil,safran,keçiboynuzu,zerdeçal,kimyon,kişniş,keten tohumu.

Çaylar: Kuşburnu,mercanköşk,ıhlamur,yeşil çay,kekik,tarhun,biberiye,alıç,zeytin yaprağı,ayrık otu.

Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu.

YENİLEBİLECEK OLANLAR

Et ürünleri: Tavuk,hindi ve yabani kuş eti

Süt ürünleri: Doğal üretim tereyağı,ara sıra kaymak,ev yoğurdu,ev yapımı kefir,doğal üretim çökelek,koyun ve keçi peyniri,eski kaşar,tulum peyniri-bunlarda haftada 1 -3 defa yenilebilir,koyun,keçi,deve sütü (inek sütü yalnızca sütlü tatlılarda tarçın ve zencefil ile tüketilebilir)

Sebze ve meyveler: Her çeşit çiğ lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç) yer elması,börülce,barbunya,yeşil fasulye,nohut,patlıcan,kereviz,mandalina ve zararlılar kategorisine girmeyen her meyve,sebze ve yiyecekler.

Tahıllar: Pirinç ve ürünleri,karabuğday ve çeşitleri,nişasta buğdayı(eski türk buğdayı) yerli mısır ve mısır ürünleri.

Kuruyemişler: Susam ve ürünleri (tahinin ayçiçeği yağı ile karıştırılmamış olmasına dikkat ediniz) ceviz,kavrulmamış veya yeni kavrulmuş çam fıstığı,fındık,badem ve badem yağı,kestane.

ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Süt ve süt ürünleri: Yenilebilecek olanlar hariç; buğday ve buğday ürünleri,yer fıstığı,karnıbahar,portakal,aloevera,domates salçası,kahve,siyah çay,mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek ve içecek.

Not: Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal genetiği değiştirilmemiş ise ara sıra (iyileşme süresince değil) ölçülü olarak tüketebilirler.

HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri(bilhassa tip 405-550) genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri,genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası,rafine ve hidronije edilmiş sıvı yağlar,margarinler,kavrulmuş ve bekletilmiş kuruyemişler,ketçap,kimyasal sirkeler(beyaz sirke ruhu ürünleri),bayat yiyecekler,önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler,dondurma,sakız,hazır katkılı yiyecek ve içecekler,tatlandırıcılar,genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası,glikoz,früktoz,katkılı piyasa zeytinleri,katkılı hazır turşular,her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler(çaylar,salçalar,zeytinler).