0 Kan grubu olanlar nasıl beslenmeli?

O Kan gruplarının kanı diğer kan gruplarına göre sıvıdır. Bu özellik kan grubu O'ları kalp krizine karşı korur. Güçlü dayanıklı ,öz güveni yüksek,cesaretli,sezgileri oldukça güçlü ve Allah vergisi iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar. Yaşamın tadını en iyi çıkaran ,dünya nimetlerinden faydalanmayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Hayatı tıpkı bir melodi gibi yaşarlar.Bulundukları ortamı güzelleştirirler.Kendileri ve doğa ile çok iyi anlaşırlar.Kimseyle ters düşmeden olumlu ilişkiler kurmayı her zaman başarırlar.
Amaç edindikleri her şeyi büyük uğraşlara kalkışmadan kolayca ulaşırlar.Başarılarındaki en büyük sır kendi ve dış dünyaya karşı barışık olmalarıdır.Modaya ,havaya,zamana,ana hemen uyuverirler. Her daim olumlu,gururlu,aktif,enerji dolu,risk almayı seven ,ortama kolay adapte olan,hissettiklerini kolayca karşıya aktarabilen,zarif,asla boyun eğmeyi sevmeyen kişilik özellikleri vardır.Asla umutsuz değillerdir.Çok güçlü liderlik özellikleri vardır,son derece dikkatli,son derece iyilik severlerdir.
NE YEMELİ NE YEMEMELİ
YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR
FAYDALI OLAN YİYECEKLER
Et ürünleri: Dana,sığır,koyun eti ve yabani hayvan eti(biraz yağlı olabilir),balık,taze köy yumurtası.
Yağlar: Zeytinyağı,keten yağı,ceviz yağı,hayvani yağlar,(iç yağı/kuyruk yağı)
Sebzeler: Enginar,karalahana,brokoli,hindiba,marul,ıspanak,roka,maydanoz,pazı,her yeşil yapraklı sebze,turp(bilhassa kara turp),kırmızı pancar,soğan,sarımsak,kabak,balkabağı.
Meyveler: İncir,üzüm(bilhassa kara üzüm) erik,mürdüm eriği,kiraz,vişne,greyfurt ve suyu,karadut,karpuz,mango.
Baharatlar: Ceviz,kavrulmamış kabak çekirdeği,kırmızı pul biber, zencefil,safran,keçiboynuzu,zerdeçal,kimyon,kişniş,keten tohumu.
Çaylar: Kuşburnu,mercanköşk,ıhlamur,yeşil çay,kekik,tarhun,biberiye,alıç,zeytin yaprağı,ayrık otu.
Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu.
YENİLEBİLECEK OLANLAR
Et ürünleri: Tavuk,hindi ve yabani kuş eti
Süt ürünleri: Doğal üretim tereyağı,ara sıra kaymak,ev yoğurdu,ev yapımı kefir,doğal üretim çökelek,koyun ve keçi peyniri,eski kaşar,tulum peyniri-bunlarda haftada 1 -3 defa yenilebilir,koyun,keçi,deve sütü (inek sütü yalnızca sütlü tatlılarda tarçın ve zencefil ile tüketilebilir)
Sebze ve meyveler: Her çeşit çiğ lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç) yer elması,börülce,barbunya,yeşil fasulye,nohut,patlıcan,kereviz,mandalina ve zararlılar kategorisine girmeyen her meyve,sebze ve yiyecekler.
Tahıllar: Pirinç ve ürünleri,karabuğday ve çeşitleri,nişasta buğdayı(eski türk buğdayı) yerli mısır ve mısır ürünleri.
Kuruyemişler: Susam ve ürünleri (tahinin ayçiçeği yağı ile karıştırılmamış olmasına dikkat ediniz) ceviz,kavrulmamış veya yeni kavrulmuş çam fıstığı,fındık,badem ve badem yağı,kestane.
ZARARLI OLAN YİYECEKLER
Süt ve süt ürünleri: Yenilebilecek olanlar hariç; buğday ve buğday ürünleri,yer fıstığı,karnıbahar,portakal,aloevera,domates salçası,kahve,siyah çay,mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek ve içecek.
Not: Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal genetiği değiştirilmemiş ise ara sıra (iyileşme süresince değil) ölçülü olarak tüketebilirler.
HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER
Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri(bilhassa tip 405-550) genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri,genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası,rafine ve hidronije edilmiş sıvı yağlar,margarinler,kavrulmuş ve bekletilmiş kuruyemişler,ketçap,kimyasal sirkeler(beyaz sirke ruhu ürünleri),bayat yiyecekler,önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler,dondurma,sakız,hazır katkılı yiyecek ve içecekler,tatlandırıcılar,genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası,glikoz,früktoz,katkılı piyasa zeytinleri,katkılı hazır turşular,her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler(çaylar,salçalar,zeytinler).