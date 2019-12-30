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yağlanması nedir? İşte belirtileri...

vücudumuzdaki en çalışkan organların başında gelmektedir. görevi yapan vücudun toksinlerden arınmasını sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açmaktadır. Dengeli beslenmeyle karaciğer yağlanmasının önlenebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, karaciğer yağlanmasının tedavi yöntemlerini ve karaciğer yağlanmasından korunmanın ipuçlarını anlatıyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:06
Karaciğer yağlanması nedir? İşte karaciğer yağlanması belirtileri...

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

yağlanması diğer bir deyişle steatoz; hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemidir. Normal durumda karaciğerde belli oranda yağ bulunur ve bu yağ karaciğere zarar vermez. Ancak normalin üstündeki yağlanmalar, karaciğer fonksiyonlarını kısıtlarken yapısal değişikliklerin oluşmasına sebep olur.

KARACİĞERİN YAĞLANMASININ NEDENLERİ

Obezite: İnsülin direnci, hormonal nedenler ya da kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle alınan fazla kilolar vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Fazla kiloların artmasıyla hücreler yağ depolayamaz hale gelir ve burada depolanamayan yağlar karaciğer gibi organlarda depolanmaya başlanır.
Aşırı alkol tüketimi: Alkol tüketimi aşırı bir durum olduğunda karaciğerde yağlanma başlayabilir. Çünkü alkol, karaciğerin yağ metabolizmasındaki işlevine zarar verir ve yağın karaciğer hücrelerinde birikmesine neden olur.
İnsilün direnci: Genetik nedenler dahil olmak üzere kötü beslenme gibi faktörler vücutta insülin direncini ortaya çıkabilir. İnsülin hormonuna karşı vücutta hücrelerin direnç göstermesi sonucu pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlar ve insülin hormonundaki bu artış sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış görülür. Sonuç ise

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Karaciğer yağlanması nedir? İşte karaciğer yağlanması belirtileri...
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