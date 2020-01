Ayva kilo vermeye, nar doğurganlığa iyi geliyor

Bağışıklığı güçlendirmenin yolu, mevsiminde taze sebze-meyve tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, kış meyveleri hakkında bilgiler verdi...Antioksidanlarla doludur. A ve C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalık riskini azaltır. Cildi gençleştirir, göz sağlığına iyi gelir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Mandalinalarda saçınızı güçlendiren ve hızlı uzamasını sağlayan E ve B12 vitaminleri bulunur. Kan şekerini dengeler ve tansiyonu düzenler. Glisemik indeksi düşük bir meyve olan mandalina 1 porsiyon olarak tüketildiğinde kan şekerini düzenler. Ancak fazlası kan şekerinin yükselmesine neden olur. Suyundan ziyade posasıyla beraber yenmesi gerekir.Tansiyonumuzu olumlu bir şekilde düzenler. Kalbimizi korur, düzenli çalışmasına destek olur. İdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar. Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder, artmasını engeller. Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar. İshali (diare) önler, tedavide destek sağlar. Cilde olumlu katkısı vardır, pürüzsüz görünüm sağlar. Antioksidan konsantrasyonu ve oksidatif stresi etkileme yeteneği, nar suyunu potansiyel bir doğurganlık yardımcısı yapar. Oksidatif stresin, sperm fonksiyon bozukluğuna neden olduğu ve kadınlarda doğurganlığı azalttığı gösterilmiştir. Meyve suyunun, plasentadaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu da gösterilmiştir. Nar suyu içmek, erkek ve kadınlarda cinsel isteği artırmaya yardımcı olur.Ayva, glisemik indeksinin düşük ve lif oranının yüksek olması sayesinde birçok sağlıklı beslenme programında tercih edilir. Glisemik indeksinin düşük olması kan şekerini dengelemeye, lif oranının yüksek olması da açlık hissini bastırmaya, diğer bir deyişle uzun süre tok kalınmasına fayda sağlar. Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve diğer kimyasal bileşikler, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. 92 gramlık bir ayva, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunuzu korur. İçeriğindeki mineraller sayesinde saçlarınızın güçlenmesine ve daha hızlı uzamasına katkı sağlar. Ayvanın içeriğindeki mineraller, kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır. Kırmızı kan hücerelerinin artması, dokulara taşınan oksijen miktarını etkiler. Dokulara daha çok oksijen gitmesi de daha sağlıklı ve parlak bir cilt anlamına gelir.Portakal; bol miktarda demir, çinko, bakır ve vitamin içeriği ile depresyona iyi gelir. Stresle başa çıkmaya yardımcı olur. İçeriğindeki magnezyum ile bağırsakların ve kasların daha iyi çalışmasını sağlar. Sindirim sistemini güçlendirir. C vitamini kaynağı olan portakal, cilt sağlığına da fayda sağlar. Akne tedavisinde ve siyah noktaların giderilmesinde de kullanılır. Yapılan araştırmalara göre, portakal ve portakal suyu tüketmek lösemi riskini azaltıyor. Ayrıca portakal, kansere sebep olabilecek hücrelerle de savaşıyor. İçeriğinde bulunan B9 vitamini ve folik asit nedeniyle beyin gelişimini teşvik eder, beyni korur. Spermleri korur ve kalitesini artırır.

