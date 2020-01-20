Lazeri değil, klasik yöntemleri tercih edin

Pek çok aile sünnet için çocukların yaşı ve mevsim seçiminde titiz davranır. Sömestir tatilinin sünnet için uygun zaman olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir, sünnetle ilgili merak edilenleri anlattı…Çocuğa sünnetten bahsedilmeli, sünnetin ne olduğu anlatılmalı ama hiçbir şekilde yalan söylenmemeli. Aileler, şimdiki çocukların bizden dönem olarak 2-3 yaş ileride olduklarını unutmasınlar. 'Orana pansuman yapılacak' gibi şeyler söylemesinler. Bilmiyorlarsa konuşmasınlar. "Ben bilmiyorum ama doktorun sana anlatacak" desinler ama hiçbir şekilde yalan söylemesinler. Yeni nesil her şeyin farkında. Sünnet öncesi hazırlıkta doktor çocukla birebir görüşülmeli, göz ve gerekirse el teması kurmalıdır.Sünnet ameliyatında teknik klasik cerrahi olmalı. Mümkünse bu işi bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu gerçekleştirmelidir. Biz normal klasik sünneti öneriyoruz. Aletle yapılanı, lazer kullanılan sünnetleri önermiyoruz. Herhangi bir sorun çıktığında geri dönüşü olmayan işlemler bunlar. Bu bağlamda bizim için klasik metot her zaman en güvenilir olandır.Sünnet sonrasında en çok kanama ve mikrop kapması görülür. Çocuğun aşırı hareket etmesi, önceden tespit edilmemiş bir kan hastalığı veya o bölgeye direk vurma kanamaya neden olabilir.18 aylıktan önceki sünnetlerde ilk 30 günlük döneme yenidoğan dönemi denir. Yenidoğan sünnetinin üç önemli avantajı bulunuyor:Bebeğe anestezi verilmez.Çan yöntemi ile yapıldığından kesme-dikme yapılmaz. Yeni doğan bebekte yara iyileşmesi daha hızlı olur ve daha estetik görünür.Bebek hiçbir şey hatırlamadığı için hiçbir şekilde psikolojik problem yaratmaz.18 ay öncesi ve 6 yaş sonrası en uygun dönemdir. 18 ay öncesinde çocuklar bilinçsiz dönemde olduğu için hiçbir şekilde yapılan operasyonu hatırlamıyorlar. Özellikle 2.5-4.5 yaş arasında sünnetten kesinlikle uzak durmak gerekir. Bu yarı bilinçli dönemdir. Çocuk ne olduğunu bilmediği ve paylaşmadığı için, ileride birçok psikolojik kökenli cinsel probleme neden olabilir.

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