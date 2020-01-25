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Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdirdiği kanıtlandı!

Sabah erken saatlerde tüketmeniz gereken bazı hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Özellikle diyet yapanların işine yarayacak olan bu besinler sağlayarak sürecinizde etkili oluyor. Peki kilo vermenizi sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yardımcı olacak besinler...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:54 ABONE OL
Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdirdiği kanıtlandı!

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

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Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdirdiği kanıtlandı!
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