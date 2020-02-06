Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Araştırma çerçevesinde 38 kanser türünde 2 bin 500'den fazla tümördeki 47 milyon genetik değişim analiz edildi. Bilim insanları, yumurtalık kanseri ile "gliyoblastom" ve "medülloblastom" olarak adlandırılan 2 tip beyin tümöründe genetik mutasyonların "bilhassa erken" gözlendiğini ortaya koydu. Yumurtalık kanserinde bu tehlikeli değişimlerin 10-20 yıl önce başladığı, hatta çok nadir de olsa kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebileceği belirtildi. Uzmanlar, bazı kanser türlerinin gelişimlerini sağlayan erken mutasyonların çoğunlukla 9 gende meydana geldiğine, bu keşfin, olası bir tedaviyi kolaylaştırabileceğine işaret etti.

GELECEKTE ÇOCUKLARIN KANSERE YAKALANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN...

Uluslararası ekip, kanserlerin, DNA'larına aynı anda giren birçok farklı mutasyonlara sahip olabileceğini de keşfetti. Araştırmaya dahil edilen 2 bin 500 tümörün yüzde 22'sinin, DNA zincirinin bir defasında birçok yerden kırıldığı ve parçaların düzgün olmayan biçimde yeniden bir araya geldiği "kromotripsis" geçirdiği görüldü. Bu sürecin, başta melanomlar olmak üzere birçok kanserin gelişiminde önemli bir vaka olduğu vurgulandı. Çalışmanın, gelecekte çocukların kansere yakalanmalarını önlemek için genetik mutasyonlar için taramadan geçirilmesini mümkün kılabilecek bir gelişme olduğu ifade edildi.