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Kalp krizi ve inme riski yalnızca içenlere göre daha yüksek!

Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi sigaradan daha az zararlı olduğu düşüncesiyle elektronik () olarak tanımlanan yeni tütün ürünlerine yöneliyor. Ancak yapılan araştırmalar, e-sigaranın normal sigaranın yol açtığı kanserojen etkilerin yanı sıra kendine has hastalıklara yol açtığını ve zehirli etkisinin çok kısa sürede ortaya çıktığını gösteriyor. Uzmanlar e-sigarayı ve zararlarını her yönüyle anlattılar.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 10:29 ABONE OL
Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek!

'E-SİGARA İÇMEK KİMYA FABRİKASINA GİDİP KİMYASAL KOKLAMAK GİBİ'

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da "E-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu söylemek mümkün. Tanısı zor hastalıklara neden oluyor. Bu nedenle kullanımının önlenmesi çok önemli" dedi. E-sigaranın normal sigaradan çok daha fazla ve farklı zararı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çuhadaroğlu, ülkemizde ticaretinin yasak olmasına karşın günden güne e- tiryaki sayısının arttığını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Sigaranın bildiğimiz zararlarının yanı sıra çok hızla hava yollarında tanısı zor hastalıklara yol açıyor. Ender görülen hastalıklar e-sigara kullananlarda daha sık rastlanıyor. Bunlardan biri de akciğerde küçük hava yollarının hastalanması. Bu sigarayı içenlerde çok görülüyor. Ağır nefes darlığı, derin nefes alama hissi ile birlikte akciğerde ciddi problemler görülüyor. Akciğerde alveol dediğimiz hava keseciklerinde kanamaya yol açıyor." Prof. Dr. Çuhadaroğlu e-sigara kullanımına dair "Normal sigara mı, e- sigara mı daha zararlı diye soranlara ikisinin de zararlı olduğunu söylüyorum. Sigaranın zararlarını biliyoruz. E sigara ise kimyasal bir kazanı koklamak gibi" örneğiyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

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Kalp krizi ve inme riski yalnızca sigara içenlere göre daha yüksek!
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