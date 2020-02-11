Çayınız açık ve şekersiz olsun

Ülkemizde en çok tüketilen bitki çaylarının başında yeşil çay geliyor. Yeşil çayın faydaları artık herkes tarafından biliniyor. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından tercih edilmesi ile yeşil çay daha çok ilgi görmeye başladı. Yeşil çayın dişlerin sağlıklı olmasından kanserle savaşa kadar birçok faydası var. Diyetisyen İrem Tufan, çay tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi…Siyah çayın Türkiye'de fazla tüketimi zaten bilinen bir gerçekken, son zamanlarda yeşil çayın tüketimi de oldukça artış gösterdi.Her iki çayın da vücudu hastalıklardan koruma özelliği yani antioksidan özelliği bulunur. Fakat yeşil çayın antioksidan özelliği, siyah çaya göre daha fazladır. Çayları çok uzun süre kaynatmak antioksidan içeriklerine zarar verebilir.Her iki çayın kafein içeriği aynı orandadır. Kafeinin vücudu uyarıcı etkisi olduğu için, kafein içeriği yüksek gıdaların fazla miktarda tüketimi kalp çarpıntısı gibi etkilere sebep olabilmektedir. Özellikle hipertansiyon hastaları fazla çay tüketmekten kaçınılmalıdır.Çayın bilinen bir diğer zararı ise demir eksikliğine sebep olmasıdır. Besinlerin içeriğinde bulunan demir elementi, hayvansal ve bitkisel kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır.Bitkisel kaynaklı demir daha çok kurubaklagillerde, koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunurken; hayvansal kaynaklı demir kırmızı et, yumurta, balık ve tavuk gibi besinlerde bulunur.Et, yumurta gibi besinlerin yanında veya hemen sonrasında çay tüketimi, bu besinlerden alınan demirin vücutta emilmesini engeller. Çayın, bu besinleri yedikten en az 2 sonra tüketilmesi önerilir.Çay, vücuda alınan suyun idrarla atılmasını kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir. Sade suyun vücuda vereceği faydaları engelleyebilir. 'Çok su içmiyorum ama onun yerine çay içiyorum' düşüncesi bu sebepten dolayı yanlıştır. Çayın önerilen tüketim şekli açık ve şekersiz şeklindedir. Miktarı ise günde 3 fincan yeşil çay ile sınırlandırılmalıdır.Herhangi bir hastalığa sahip olan bireyler (özellikle kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser hastaları ile gebe ve emzikli kadınlar) doktorlarına danışmadan bitki çayları/siyah çay tüketimi yapmamaya özen göstermelidir.

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