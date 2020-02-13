Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Bebeklerde reflü nasıl anlaşılır?

Bebeklerde reflü rahatsızlığı sık karşılaşılabilen bir durumdur. Doğal olarak bebek kendini ifade edemese de, bebeklerde reflü belirtileri vardır. Ebeveynler de, 'bebeklerde reflü ne zaman biter ve tedavisi ne kadar sürer?' sorusunun yanıtını araştırıyor Peki, bebeklerde reflü olduğunu nasıl anlarız? İşte bebeklerde reflü belirtileri ve tedavi yöntemi…

Yemek yedikten sonra bebeklerin tükürmesi yaygındır. Bu küçük tükürüğe gastroözofogeal reflü veya GER denir. Ancak rahatsızlık ve beslenme güçlüğü veya kilo kaybı ile ilişkili sık sık kusmaya GERD (gastroözofageal reflü hastalığı) olarak bilinen daha ciddi bir şey neden olabilir. Hem GER hem de GERD asit dahil mide içeriğinin yemek borusuna ve bazen de ağzın içine veya dışına doğru hareket etmesine neden olabilir. Çoğu zaman, bu kusma tekrarlayıcıdır. İki koşul arasındaki farklar ciddiyet ve kalıcı etkilerle belirlenmektedir.

REFLÜ NEDİR?

Asit reflü, midenin içeriği yemek borusuna geri döndüğünde ortaya çıkar.

Yemek borusu, yiyecekleri boğazdan mideye taşıyan tüptür. Özofagusun dibinde - mideye katıldığı yerde - yutulduğunda normal olarak açılan bir kas halkasıdır. Bu kas halkası alt özofagus sfinkteri (LES) olarak bilinir.

LES tamamen kapanmadığında, mide içeriği ve sindirim suları yemek borusuna geri dönebilir.

BÖBREKLERE NE İYİ GELİR? BÖBREKLERE FAYDALI YİYECEKLER VE BİTKİSEL YÖNTEMLER NELERDİR?

Bebeklerde Reflü Nasıl Anlaşılır?

Bebekler asit geri akışına daha yatkındır (yani asidin yemek borusunda yükselmesi), çünkü LES'leri zayıf veya az gelişmiş olabilir. Aslında, tüm bebeklerin yarısından fazlasının bir dereceye kadar asit reflü yaşadıkları tahmin edilmektedir.

Durum genellikle 4 aylıkken zirve yapar ve 12 ila 18 aylıkken kendi kendine gider.

Bir bebeğin semptomlarının 24 aydan fazla devam etmesi nadirdir. Eğer devam ederse, daha şiddetli bir durum olan gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) bir işareti olabilir.

Bebeklerde Reflü Belirtileri

tükürmek ve kusmak

yemeyi reddetme ve yeme veya yutma güçlüğü

besleme sırasında sinirlilik

ıslak geğirme veya hıçkırık

kilo almamak

anormal kemer

sık öksürme veya tekrarlayan pnömoni

gagging veya boğulma

göğüs ağrısı veya mide ekşimesi

rahatsız uyku

Tükürme ve kusma

Tükürmek bebekler için normaldir. Bununla birlikte, kuvvetli tükürme GERD'nin bir belirtisi olabilir. Bu, özellikle bebeğiniz 12 aydan büyükse ve hala yemeklerden sonra zorla tükürüyorsa geçerlidir.

Kan, yeşil veya sarı sıvı veya kahve telvesi gibi görünen bir madde tükürmek de GÖRH veya diğer daha ciddi bozuklukları gösterebilir.

Tükürmek normalde ağrısızdır. Bebeğiniz tükürdükten sonra hala mutlu ve sağlıklı görünmelidir. Güçlü tükürme veya kusma daha acı verir ve bunu ağlama ve huzursuzluk izler.

Yemeyi reddetme ve yeme veya yutma güçlüğü

Bebeğiniz beslenme sırasında ağrı hissederse yemeyi reddedebilir. Bu ağrı, midenin içeriği özofagusuna geri döndüğünde ortaya çıkan tahrişten kaynaklanabilir.

Besleme sırasında agresif hareketler

GERD'li bebekler ayrıca beslenme sırasında çığlık atmaya ve ağlamaya başlayabilir. Yanıt genellikle karın rahatsızlığından veya özofagus tahrişinden kaynaklanır.

Islak geğirme veya hıçkırık

Islak geğirme veya ıslak hıçkırık, bir bebeğin geğirdiğinde veya hıçkırdığı zaman sıvı yutmasıdır. Bu, asit reflü belirtisi veya daha az yaygın olarak GÖRH olabilir.

Kilo almama

Aşırı kusma veya asit reflü veya GERD ile ilişkili zayıf beslenmenin bir sonucu olarak kilo kaybı veya kilo alma başarısızlığı meydana gelebilir.

Anormal kemer

Bebekler beslenme sırasında veya sonrasında vücutlarını kavrayabilirler. Bunun, yemek borusunda mide sıvısının birikmesinden kaynaklanan acı verici bir yanma hissinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

BOĞAZ AĞRISI KULAĞA VURUR MU? YUTKUNURKEN BOĞAZDA VE KULAKTA AĞRI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR?

Anormal kemer kendi başına nörolojik bir problem olabilir. Bununla birlikte, bebeğiniz tükürürse veya yemeyi reddederse, GÖRH belirtisi olabilir.

Sık öksürme veya tekrarlayan pnömoni

Bebeğiniz, boğazın arkasına giren asit veya yiyecek nedeniyle sık sık öksürebilir. Azaltılmış gıda ayrıca kimyasallara veya bakteriyel pnömoniye yol açabilen akciğerlere ve nefes borusuna solunabilir.

GERD'nin bir sonucu olarak astım gibi diğer solunum problemleri de gelişebilir.

Öğürme veya boğulma

Mide içeriği yemek borusuna geri aktığında bebeğiniz tıkayabilir veya boğulabilir. Bebeğinizin vücudunun beslenme sırasındaki konumu onu daha da kötüleştirebilir. Yerçekimi midenin içeriğini tutmaya yardımcı olur. Yiyecek veya sütün geri gelmesini önlemek için bebeğinizi besledikten sonra en az 30 dakika dik konumda tutmak en iyisidir.

Göğüs ağrısı veya mide ekşimesi

Yetersiz beslenme midenin yeterince dolu olmamasına neden olur, bu da özofagus astarını tahriş edebilir ve mide ekşimesine neden olabilir.

Bu, büyük çocuklarda ve yetişkinlerde asit reflü belirtilerinin en yaygın belirtilerinden biridir, ancak bebeklerde tanımak zor olabilir.



