14 günlük karantina bitti! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da biten karantina süresi hakkında bilgi verdi

14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ DOLDU

Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 42 kişi için 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina sürecine ve gözetim altında tutulan 42 vatandaş hakkında açıklama yaptı

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söylebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler. Tahliyesini bu çervecede yapan tek ülke olduğumuz özellikle belli etmek istiyorum.

KIRGİZİSTAN'DAN 10 BİN KİT TALEBİ

Bu süreçte kitler DSÖ doğrultusunda üretiliyor. Bir ülkeden 10 bin talebi bulunuyor. Bu kit 90 ila 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Almanya'da ve Fransa'da bulunan kitlerin 3 saati buluyor bu süre. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına talebi karşılamak üzere yapılmış olacak. Kırgızistan ve Özbekistan bizden kit istedi. Türkiye'de kit üretiminde sorun olmayacağını söylebiliriz.

İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyorç 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söylebiliriz.

VUHAN'DAN DÖNEN VATANDAŞLARDAN İLK AÇIKLAMA:



14 günlük karantinadan çıkanlar açıklama yapıyor:

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