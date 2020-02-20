Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Trans yağa sınırlama getiriliyor!

Trans yağa sınırlama getiriliyor!

, bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, “Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek” dedi.

İHA Sağlık
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:21 ABONE OL
Trans yağa sınırlama getiriliyor!

Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojenle doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini söyledi.

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç Mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."

KISITLAMA AB'DEN ÖNCE HAYATA GEÇECEK

Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1.4.2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trans yağa sınırlama getiriliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN