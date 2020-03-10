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Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan

Sağlıklı beslenme, sadece bir farkındalık meselesidir. Ne yazık ki gıda endüstrisi bazen gerçekten abur cubur olan şeylere yanıltıcı reklamlar ve etiketler koyarak neyin sağlıklı neyin sağlıksız olduğunu anlamamızı zorlaştırabiliyor. İşte sağlıklı oldukları iddia edilen ancak sağlığınız için sanıldığı kadar da faydalı olmayan o yiyecekler...

Giriş Tarihi: 10.3.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 00:00 ABONE OL
Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan besinler

GRANOLA

Kullanılan tarife bağlı olarak içerdiği yüksek dozda şeker nedeniyle çok sağlıksız olabilir. Çoğu zaman granolaya kurutulmuş meyve de eklenir, bu da şeker içeriğini daha da artırır. Granola kendi başına zararlı olmasa bile yüksek dozda şeker sağlığınızı tehdit edebilir. Ticari markalar tarafından kullanılan bal, genellikle gizli tatlandırıcılar veya hatta yüksek oranda mısır şurubu bile içerebilir. Bu nedenle evde kendi granolanızı kendiniz yapın. Marketten almayı tercih ediyorsanız da içeriğini iyice kontrol edin.

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Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan besinler
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