Düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan besinler

GRANOLA



Kullanılan tarife bağlı olarak granola içerdiği yüksek dozda şeker nedeniyle çok sağlıksız olabilir. Çoğu zaman granolaya kurutulmuş meyve de eklenir, bu da şeker içeriğini daha da artırır. Granola kendi başına zararlı olmasa bile yüksek dozda şeker sağlığınızı tehdit edebilir. Ticari markalar tarafından kullanılan bal, genellikle gizli tatlandırıcılar veya hatta yüksek oranda mısır şurubu bile içerebilir. Bu nedenle evde kendi granolanızı kendiniz yapın. Marketten almayı tercih ediyorsanız da içeriğini iyice kontrol edin.